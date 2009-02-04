Укргазбанк выплатил 759,7 тыс. грн. по облигациям займа Луганского горсовета

ОАО КБ "Укргазбанк" 2 февраля выплатил процентный доход за пятый процентный период по именным облигациям внутреннего местного займа серии "А" и серии "В" Луганского городского совета. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе "Укргазбанка".

В сообщении отмечается, что процентный доход выплачен на сумму 759 тыс. 749 грн., в том числе, по облигациям серии "А" – 259 тыс. 300 грн., серии "В" – 500 тыс. 449 грн., что составляет 25,93 грн. на одну облигацию.

Согласно сообщению, общий объем эмиссии облигаций составляет 29,3 млн. грн., в т.ч.: серии "А" - 10 млн. грн., серии "В" - 19,3 млн. грн.

Целью привлечения средств являлось финансирование бюджета развития города Луганска и развития инфраструктуры города.

В частности, облигации серии "А" выпускались под реконструкцию и другие капитальные вложения на сумму не более 10 млн. грн.; серия "В" – под строительство, модернизацию, реконструкцию, приобретение техники и другие капитальные вложения на сумму не более 19,3 млн. грн.

Также в пресс-службе отметили, что процентная ставка по облигациям фиксированная, и составляет 10,4% годовых. Дата погашения облигаций обеих серий – 29 октября 2012 г.

ОАО АБ "Укргазбанк" проводил организацию выпуска и первичное размещение облигаций внутреннего местного займа Луганского городского совета.

Справка УНИАН. ОАО АБ "Укргазбанк" (г. Киев) создано в 1993 году. По данным банка, на 1 января 2009 года пакетами акций в размере более 10% владели ООО "Финансово-инвестиционный альянс" - 33,0063% и ООО "Компания "Укргазинвестплюс" - 19,0005%.

По данным международного рейтингового агентства Fitch, "Укргазбанк" контролируется депутатом Верховной Рады Василием ГОРБАЛЕМ (39%) и депутатом Киевсовета Алексеем ОМЕЛЬЯНЕНКО (29%).

Чистая прибыль ОАО «Укргазбанк» в 2008 г. составила 204 млн. грн.