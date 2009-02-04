Средний курс покупки доллара в банках Украины - 8,13 грн.

Средний курс покупки доллара США в коммерческих банках Украины сегодня увеличился на 0,2% по сравнению с 3 февраля и составил 8,13 грн., продажи – увеличился на 0,1% – до 8,32 грн. Об этом сообщает Finance.ua.

Средний курс покупки евро в комбанках Украины сегодня увеличился на 1% по сравнению с 3 февраля и составил 10,47 грн., продажи – на 1,3% – до 11,02 грн.

Средний курс покупки российского рубля по Украине увеличился на 0,3% по сравнению с 3 февраля и сегодня составил 0,2023 грн., курс продажи снизился на 0,3% – до 0,25 грн.

Средний курс покупки американской валюты в комбанках Киева сегодня увеличился на 0,1% по сравнению с 3 февраля и составил 8,18 грн., продажи – на 0,1% - до 8,34 грн.

Евро в столице покупают в среднем по 10,47 грн. (на 1% дороже, чем 3 февраля), продают по 11,02 (на 1,3% дороже).

Комбанки столицы предлагают купить российские рубли в среднем по 0,206 грн. (на 0,7% дороже, чем 3 февраля), продают по 0,25 грн. (на 0,8% дешевле).

Курс валют, установленный на сегодня в банках столицы:

«ПроКредит Банк»: доллар США – 8,15/8,35 грн., евро – 10,40/11,00 грн., рубль – 0,195/0,24 грн.;

«VAB Банк»: доллар США – 8,15/8,35 грн., евро – 10,50/11,15 грн., рубль – 0,20/0,245 грн.;

«Укргазбанк»: доллар США – 8,00/8,30 грн., евро – 10,30/10,80 грн., рубль – 0,20/0,24 грн.

Официальный курс гривни по отношению к доллару США на сегодня не изменился и составляет 7,70 грн. Официальный курс гривни к евро на сегодня увеличился на 0,7% – 9,89373 грн., к российскому рублю на 0,1% – 0,21284 грн.