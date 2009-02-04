В банке «Причерноморье» временная администрация
11:24, 04 февраля 2009Финансы
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Правление Национального банка Украины ввело временную администрацию в ОАО КБ «Причерноморье» (г. Днепропетровск) сроком на 6 месяцев – с 2 февраля по 2 августа 2009 г.
Об этом сказано в сообщении НБУ, размещенном на официальном сайте.
Временным администратором в банк назначен независимый эксперт Юрий ШЕВЦОВ.
В частности, в сообщении НБУ сказано, что «целью создания благоприятных условий для возобновления финансового положения банка веден мораторий на удовлетворение требований кредиторов сроком на шесть месяцев – с 2 февраля по 2 августа 2009 г.».
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