В банке «Причерноморье» временная администрация

Правление Национального банка Украины ввело временную администрацию в ОАО КБ «Причерноморье» (г. Днепропетровск) сроком на 6 месяцев – с 2 февраля по 2 августа 2009 г.

Об этом сказано в сообщении НБУ, размещенном на официальном сайте.

Временным администратором в банк назначен независимый эксперт Юрий ШЕВЦОВ.

В частности, в сообщении НБУ сказано, что «целью создания благоприятных условий для возобновления финансового положения банка веден мораторий на удовлетворение требований кредиторов сроком на шесть месяцев – с 2 февраля по 2 августа 2009 г.».