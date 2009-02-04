Роcсия частично национализирует банки

Премьер-министр Владимир Путин объявил о принятом решении правительства относительно выкупа банковской системы России, сообщает k2kapital..

Мера по вхождению в капитал частных банков обсуждалась вчера в Белом доме наряду с вопросом докапитализации ВЭБа, Сбербанка и ВТБ на 800 млрд. руб. Как сообщает "Коммерсант", зарезервированная на выкуп сумма составляет 32% совокупного капитала банков России. При этом акционеры Альфа-банка и Газпромбанка готовы поделиться с госструктурами блокпакетами акций и более, к ним может присоединиться и Уралсиб.

Таким образом, частичный выкуп банковской системы открыт. По последним данным ЦБ (за декабрь 2008 года), собственные средства российских банков составляют сейчас около 3,7 млрд. руб., а совокупный капитал на начало 2008 года составлял 2,5 трлн. руб.

При вхождении государства в капитал банков на сумму не менее 1,2 трлн. руб. ($40 млрд. по курсу конца 2008 г.) оно может претендовать на дополнительные 32% банковского капитала, а также на рост своей доли в банковской системе до 75-80%. При этом, если учесть, что сейчас доля иностранных банков в совокупном капитале составляет около 19%, речь идет о почти полном выкупе банков, потерявших капитал в ходе финансового кризиса с августа 2008 г.

Сегодня первый вице-премьер Игорь Шувалов в рамках форума организованного «Тройка Диалог» сообщил, что правительство дорабатывает меры поддержки российских банков и в ближайшее время их обнародует. Он добавил, что Россия не планирует создавать банк для консолидации «плохих активов".

Шувалов обосновал отказ от этой схемы тем, что она создает слишком высокие риски для государства. Первый вице-премьер также сказал, что государство не считает необходимым предотвращать все банкротства в банковском секторе. В этом случае их собственники не будут реально оценивать свои риски.

Правительство летом может оказать поддержку примерно 50 российским банкам в размере несколько процентов ВВП, сказал Шувалов.