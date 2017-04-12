Минфин хочет до конца недели согласовать с МВФ проект пенсионной реформы

Министерство финансов Украины до конца этой недели согласует с миссией Международного валютного фонда, работающей в стране, проект пенсионной реформы.

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Об этом сообщил министр финансов Александр Данилюк на брифинге в Киеве.

«Мы сейчас все комплексно проанализируем и будем согласованный вариант подавать в Верховную Раду. Я думаю, что очень скоро мы эту работу завершим. Думаю, что до окончания работы миссии МВФ (до конца недели - УНИАН) мы все согласуем, поэтому это вопрос нескольких недель», - сказал министр.

По словам Данилюка, пенсионная система по итогам проведения реформы должна будет стать справедливой и бездефицитной.

Также глава Минфина подчеркнул, что правительство обсуждает с миссией МВФ и другие важные реформы, в том числе - реформу ГФС.

Как сообщал УНИАН, правительство в рамках пенсионной реформы планирует с 1 октября провести повышение пенсий, которое коснется, по предварительным расчетам, 5,6 млн украинцев, а также отменить налогообложение работающих пенсионеров.

Правительственный вариант пенсионной реформы не предусматривает повышения пенсионного возраста, а предлагает другие инструменты для построения справедливой и бездефицитной пенсионной системы.

Согласно заявлению Международного валютного фонда по итогам заседания Совета директоров по украинскому вопросу, Украина не может откладывать проведение масштабной пенсионной реформы, включая повышение эффективного пенсионного возраста.

Согласно перечню структурных маяков программы расширенного финансирования EFF между МВФ и нашей страной, Украина пообещала Международному валютному фонду принять законодательство по пенсионной реформе до конца апреля.