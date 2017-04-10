Кабмин проведет специальное заседание по облегчению доступа бизнеса к финресурсам
15:11, 10 апреля 2017Финансы
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Владимир Гройсман считает это "абсолютно актуальной идеей".
Фото УНИАН
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман по предложению главы Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолия Кинаха объявил о готовности провести специальное заседание Кабинета министров по облегчению доступа бизнеса к финансовым ресурсам, в том числе - кредитным.
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Об этом глава правительства заявил на втором Украинском форуме бизнеса в Киеве.
«Я считаю, что это абсолютно актуальная идея, давайте готовить это заседание вместе», - сказал он.
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