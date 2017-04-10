Кабмин проведет специальное заседание по облегчению доступа бизнеса к финресурсам

15:11, 10 апреля 2017
Финансы
17

Владимир Гройсман считает это "абсолютно актуальной идеей".

Фото УНИАН

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман по предложению главы Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолия Кинаха объявил о готовности провести специальное заседание Кабинета министров по облегчению доступа бизнеса к финансовым ресурсам, в том числе - кредитным.

Читайте такжеГройсман пообещал полностью разрушить коррупцию с НДС

Об этом глава правительства заявил на втором Украинском форуме бизнеса в Киеве.

«Я считаю, что это абсолютно актуальная идея, давайте готовить это заседание вместе», - сказал он.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter