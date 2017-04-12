Пенсионной реформы ожидают 12 миллионов украинцев - Рева

Министр социальной политики Украины Андрей Рева призвал Верховную Раду поддержать правительственную пенсионную реформу, проведения которой ожидают 12 миллионов украинцев.

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"Мы отстояли позицию, что общий пенсионный возраст останется неизменным. Прошу народных депутатов поддержать нашу реформу", - заявил министр, выступая в Комитете Верховной Рады по экономической политике.

По его словам, эта реформа является плодом годового труда правительства с привлечением международных и украинских экспертов.

Как сообщал УНИАН, правительство в рамках пенсионной реформы планирует с 1 октября провести повышение пенсий, которое коснётся, по предварительным расчётам, 5,6 миллиона украинцев, а также отменить налогообложение пенсий работающих пенсионеров.

Правительственный вариант пенсионной реформы не предусматривает повышения пенсионного возраста, а предлагает другие инструменты для построения справедливой и бездефицитной пенсионной системы.

Согласно заявлению Международного валютного фонда по итогам заседания Совета директоров по украинскому вопросу, Украина не может откладывать проведение масштабной пенсионной реформы, включая повышение эффективного пенсионного возраста.

Согласно перечню структурных маяков программы расширенного финансирования EFF между МВФ и нашей страной, Украина пообещала Международному валютному фонду принять законодательство по пенсионной реформе до конца апреля.