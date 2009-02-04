В Украине многодетные получат единоразовую помощь

Правительство сегодня на заседании утвердило порядок использования в 2009 году бюджетных средств для осуществления одноразовых выплат матерям-героиням, удостоенным этого звания в 2008 году, в размере 6 тыс. 690 грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Единоразовая выплата будет осуществлена всем женщинам, которым было присвоено это почетное звание в 2008 году, а это три тысячи женщин, а также будут выплачиваться по мере присвоения этого почетного звания в 2009 году», - сказал Ю.ПАВЛЕНКО.

Министр подчеркнул, что выплаты единоразовой помощи матерям-героиням, удостоенным звания в 2004-2007 годах, осуществлены в полном объеме