Пенсионный фонд уже выделил 2 млрд. грн. на февраль

Пенсионный фонд Украины уже выделил 2 млрд. грн. на выплату пенсий за февраль.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава правления Пенсионного фонда Алексей ЗАРУДНЫЙ сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Мы приступили с 4 февраля к выплате пенсий за февраль. По состоянию на сегодня Пенсионный фонд профинансировал более 2 млрд. грн., что составляет 15% от потребности одного месяца», - сказал А.ЗАРУДНЫЙ, уточнив, что на выплаты пенсий ежемесячно необходимо 12,2 млрд. грн.

Глава правления ПФУ подчеркнул, что финансирование выплаты пенсий будет осуществляться по графику и завершится 25 февраля.

А.ЗАРУДНЫЙ напомнил, что в январе поступления в Пенсионный фонд были увеличены на 22% - до 1,2 млрд. грн., а также собственные доходы фонда в январе увеличились на 510 млн. грн., по сравнению с показателями января 2008 года.

«С начала февраля поступления в Пенсионный фонд осуществляются прогнозируемо, в запланированных суммах. Таким образом, у нас сегодня абсолютно стабильная и управляемая ситуация по финансированию пенсий, и все пенсионеры будут обеспечены пенсиями в феврале и последующие месяцы», - подчеркнул он.

Глава правления Пенсионного фонда отметил, что финансирование фонда из государственного бюджета также осуществляется по утвержденному графику. При этом А.ЗАРУДНЫЙ подчеркнул, что пенсии выплачиваются всем категориям пенсионеров – как работающим, так и неработающим.