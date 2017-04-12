Российскому "Мегаполису" отдают конфискованное имущество

Сегодня Печерский суд обязал вернуть конфискованные табачные изделия российскому табачному монополисту "Тедис-Украина", в Киеве должно быть возвращено около 2 тысяч ящиков сигарет, а в Полтаве - около 2 миллиона пачек сигарет, сообщил народный депутат ВР Украины, Андрей Левус на своей странице в Facebook.

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"Напомним, что две недели назад состоялись обыски ГПУ и МВД в Антимонопольном комитете по российскому табачного монополиста "Тедис-Украина". Юрий Луценко сообщил: следствием установлено, что настоящими владельцами компании являются представители крупного российского бизнеса и соратники руководителя страны-агрессора. В частности, это "фсбшниками" Кесаев, который также является владельцем российского "Завода им. Дегтярева", выпускающего вооружение для России. Через фиктивные фирмы ней было выведено в Россию 2,5 миллиарда гривень, частью из них было осуществлено террористические организации ДНР и ЛНР.

Сегодняшнее решение суда очень похоже на попытки "слить" это дело. Мы обращаемся к ГПУ и лично к Генеральному прокурору Юрию Луценко безотлагательно отреагировать на эти решения суда. Ведь после громких заявлений от ГПУ о выводе компанией "Тедис- Украина" миллиардов гривень в Россию и финансирования терроризма - это не просто дело о мошенничестве, а вопрос национальной безопасности страны.

ГПУ должно подать апелляцию на решение суда, а следователя ГПУ Машика В.П, который согласился в суде вернуть сигареты, проверить на предмет подкупа со стороны российской ФСБшных компании.

"Мы держим на контроле это дело и ожидаем не только прекращения деятельности российского монополиста, который финансировал террористов на Донбассе, но и привлечения к ответственности виновных с украинской стороны", - заявил народный депутат ВР Украины, Андрей Левус.