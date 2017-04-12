Экономический рост в Украине заложил основы для повышения соцстандартов - Гройсман

Экономический рост и макроэкономическая стабилизация, достигнутые в Украине в 2016 году, заложили основы для дальнейшего роста и повышения социальных стандартов. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, выступая в Комитете Верховной Рады по экономической политике.

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"Экономический рост и макроэкономическая стабилизация, которых нам удалось достичь в 2016 году, заложили основы для дальнейшего роста", - подчеркнул премьер, отметив, что необходимые изменения нереально провести за 1 год, но правительство системно настроено на изменения, в том числе в социальной сфере, для повышения уровня жизни украинцев.

По его словам, для дальнейшей фискальной консолидации и развития экономики необходимо провести пенсионную и земельную реформы, эффективную приватизацию госимущества, а также реформы здравоохранения и образования.

Гройсман подчеркнул, что для проведения этих преобразований важна поддержка парламента, и призвал народных депутатов поддержать эти реформы.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 3 апреля утвердил среднесрочный план развития страны до 2020 года, который базируется на достижении устойчивого экономического роста на 4-5% ВВП в год, обеспечении эффективного государственного управления, развитии человеческого капитала, верховенстве права, а также развитии оборонного сектора.