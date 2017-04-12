Нацбанк укрепил официальную гривню до 26,87 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 13 апреля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2687,5671 (12 апреля – 2689,3785)

100 EUR – 2850,1649 (12 апреля – 2855,0442)

10 RUR – 4,7353 (12 апреля – 4,7219)

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Как сообщал УНИАН, 12 апреля котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,84/26,87 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,4956/28,5380 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4694/0,4704 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,8757 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 566 сделок на сумму 293,06 миллиона долларов.