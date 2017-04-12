Активы работающих банков Украины в феврале выросли почти на 29 миллиардов

Активы работающих банков Украины, без учета неплатежеспособных финансовых учреждений, за февраль выросли на 28,693 миллиарда гривень, или на 2,4%, – до 1,241 триллиона гривень по состоянию на 1 марта.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, с начала года объем активов сократился на 14,794 миллиарда гривень, или на 1,2%.

Обязательства банков в феврале выросли на 0,6%, но при этом снизились на 2,9% с начала года - до 1,099 триллиона гривень.

Капитал банков вырос на 18,4% в феврале и на 14,8% с начала года - до 142,1 миллиарда гривень.

Также сообщается, по состоянию на 1 марта количество работающих в Украине банков, имеющих лицензию на осуществление банковской деятельности, составило 93, в том числе 38 банков с иностранным капиталом.

Справка УНИАН. По состоянию на начало 2016 года активы работающих банков в Украине составляли 1,254 триллиона гривень, а количество работающих банков - 117.