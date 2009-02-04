МВФ озадачили экономические «достижения» Украины

Международный валютный фонд констатирует серьезные проблемы в украинской экономике. Об этом заявил директор Департамента МВФ Марек БЕЛКА во время встречи с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.

Он назвал не совсем обычной практикой, когда в миссию МВФ, которая работает в конкретной стране, прибывает директор департамента фонда. По словам М.БЕЛКИ, это необходимо воспринимать как очевидный признак того, что “мы обеспокоены серьезными проблемами в украинской экономике”.

Директор департамента МВФ отметил, что есть пакет проблемных вопросов, над решением которых фонд сотрудничает с Украиной, подчеркнув, что эти вопросы все время обсуждаются представителями миссии МВФ с украинскими должностными лицами, и разногласий здесь нет.

По его словам, основной проблемный вопрос – какие необходимо предпринять меры для нивелирования разрыва финансирования, образовавшегося из-за дефицита бюджета.

В свою очередь, В.ЮЩЕНКО поблагодарил миссию МВФ за совместную с Украиной работу. Он отметил, что сейчас Украина находится в непростой ситуации, в частности, это связано с бюджетными проблемами и проблемами кредитных обязательств.

Вместе с тем, Президент выразил уверенность, что украинская сторона способна принять решения, которые бы минимизировали эти проблемы.

В.ЮЩЕНКО призвал руководителя департамента МВФ очертить пути дальнейшего сотрудничества с Украиной, а также изложить свое виденье вариантов выхода Украины из кризиса.

Напомним, Международный валютный фонд 5 ноября 2008 года одобрил решение о выделении Украине стабилизационного кредита в объеме 16,43 млрд. долларов США с целью укрепить доверие в финансовом секторе и помочь экономике страны. Программа рассчитана на два года. В ноябре 2008 г. Украина получила первый транш в размере 4,5 млрд. долларов. Принятие МВФ решения о предоставлении Украине следующего транша связано с выполнением определенных целевых показателей.

Между тем, по мнению экспертов, при сохранении текущей ситуации, а именно противостояния между правительством и Национальным банком, давления на НБУ и игнорирования правительством фактического значительного дефицита госбюджета вразрез с договоренностями с МВФ, вероятность получения следующего транша низкая.

Лауреат Нобелевской премии по экономике Джозеф СТИГЛИЦ считает, что кредиты Международного валютного фонда взрывают экономики тех стран, которым пытаются помочь. По его словам, МВФ допустил целый ряд ошибок, начиная с азиатского финансового кризиса 1997 г. Прежний шеф-экономист Всемирного банка подчеркнул, что процентные ставки являются слишком высокими, а монетарная политика, продиктованная МВФ кризисным странам, контрастирует с финансовой политикой, ориентированной на экономический рост, которая распространена в Великобритании и Франции. «Деньги на таких условиях, очевидно, ослабят экономику и сделают, в конечном итоге, более тяжелым их вернуть», - заявил Дж.СТИГЛИЦ.