Украине для достижения существенного роста экономики необходимо в год привлекать 7-10 млрд долларов иностранных инвестиций – глава Национального инвестсовета

Украине для достижения существенного роста экономики необходимо ежегодно привлекать 7-10 млрд долларов прямых иностранных инвестиций.

Об этом в ходе форума на тему «Почему прямые иностранные инвестиции важны» заявила глава офиса Национального инвестиционного совета Юлия Ковалив.

«На сегодня Украина достигла макростабилизации. Но по уровню ВВП мы значительно отстаем от соседних восточноевропейских стран. Основными драйверами, которые позволят нам быстро наверстать отставание, являются иностранные инвестиции и экспорт. Для существенного роста украинской экономике необходимо получать в среднем 7-10 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций ежегодно», - сказала Ковалив.

По ее словам, инвесторы запускают целую цепь экономических отношений, создавая так называемый мультипликативный эффект.

В ходе форума также было презентовано исследование GfK Ukraine «Оценка социально-экономического влияния системы компаний Кока-Кола в Украине», на примере которого было продемонстировано влияние инвестиций на экономику Украины.

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В частности, согласно проведенному исследованию, на конец 2015 года общий объем инвестиций «Кока-Кола» в Украине составил 490 млн долл., что составляет 1% от общего объема прямых иностранных инвестиций в Украину по состоянию на конец 2015 года. А общий экономический эффект от деятельности в Украине составил 4,9 млрд грн в 2015 году, что составляет 0,25% ВВП, - говорится в исследовании.

«Экономический эффект от деятельности системы компаний Кока-Кола мы называем «Эффект 12», что означает, что каждая гривна дополнительной стоимости компании генерирует около 12 дополнительных гривен для украинской экономики», - сказал генеральный директор «Кока-Кола Бевериджиз Украина» Константинос Спанудис. По словам Спанудиса, компания сотрудничает с более чем 1300 поставщиками, 75% из которых - украинские компании. Исследованием доказано, что 1 рабочее место в системе компаний опосредовано обеспечивает еще 17 рабочих мест в экономике.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, иностранные инвесторы в 2016 году вложили в экономику Украины 4,406 млрд долл. США прямых инвестиций (акционерного капитала), что на 642 млн долл., или на 17,1%, больше показателя за 2015 год на уровне 3,764 млрд долл.