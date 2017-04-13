Китай существенно поднял курс юаня к доллару

Народный банк Китая в четверг укрепил курс юаня к доллару на 0,42%, сообщает Прайм со ссылкой на данные регулятора.

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В четверг Народный банк Китая установил средний обменный курс юаня к доллару на отметке 6,8651, что на 289 пунктов ниже фиксинга среды, когда курс юаня составил 6,8940.

Ранее премьер Госсовета КНР Ли Кэцян заявил, что власти Китая не стремятся к девальвации юаня для стимулирования внешней торговли. Ранее глава Народного банка Китая Чжоу Сяочуань заявил, что курс юаня в этом году будет поддерживаться на сравнительно стабильном уровне, а регулятор не планирует больших изменений в своей политике.