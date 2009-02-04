Приватизация будет проводиться по «достойным ценам»

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО обещает, что приватизация в Украине будет проводиться по «достойным ценам» и для претендентов с мировым именем.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на пресс-конференции.

При этом она подчеркнула, что перед приватизацией будут проведены детальные консультации со всеми потенциальными участниками процесса.

«Вначале мы будем выяснять, кто готов принять участие (в приватизации – УНИАН), будут устанавливаться очень высокие стартовые условия для начала проведения приватизации, и хочу сказать, что к процессу приватизации правительство будет подходить очень, очень и очень взвешенно. И ничего не будет делаться в спешке», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Комментируя заявление министра транспорта и связи Иосифа ВИНСКОГО о том, что правительство планирует приватизацию «Укртелекома» на март текущего года, Ю.ТИМОШЕНКО сказала, что сейчас идет переговорный процесс с крупными мировыми корпорациями.

«Во многих странах мира телекомы, вы знаете, частные, а не государственные. Мы ведем переговоры для того, чтобы они знали, как это (приватизация – УНИАН) будет проводиться, изучаем их намерения, анализируем ценовую политику. Еще раз хочу сказать, что какой-либо приватизационный процесс пройдет лишь в том случае, если цена будет достойная и покупатель будет с мировым именем. Никаких других вариантов правительство не допустит», – заверила Ю.ТИМОШЕНКО.