В НБУ назвали крупнейшего покупателя украинской "дочки" "Сбербанка"

Национальный банк Украины получил пакет документов от инвестора для согласования приобретения существенного участия в украинском дочернем банке российского "Сбербанка", согласно которым инвестором выступает гражданин Великобритании и Российской Федерации Саид Михайлович Гуцериев.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Нацбанка, указанный инвестор намерен приобрести 77,5% акций "Сбербанка", а полученные от Гуцериева документы зарегистрированы и находятся на рассмотрении.

В то же время, ссылаясь на представленное вместе с пакетом документов схематическое изображение будущей структуры собственности "Сбербанка", Нацбанк сообщил, что в случае приобретения инвестором существенного участия в ближайшее время ожидается предоставление пакета документов от еще одного инвестора – "Норвик Банка" (JSC "Norvik Banka"), который намерен приобрести 22,5% акций "Сбербанка".

Также сообщается, что в соответствии с действующим законодательством НБУ рассматривает такие документы в течение трех месяцев со дня получения полного пакета, при этом регулятор проводит проверку деловой репутации инвестора, его финансового состояния и источников происхождения средств.

"Национальный банк Украины имеет право запретить юридическому или физическому лицу приобретать или увеличивать существенное участие в банке", – отметил регулятор.

Как сообщал УНИАН, российский "Сбербанк" 27 марта объявил о заключении договора о продаже 100% акций дочернего украинского банка консорциуму инвесторов с участием латвийского "Норвик Банка", подконтрольного российскому бизнесмену Григорию Гусельникову и частной компании из Беларуси.

Дочерний банк российского "Сбербанка" в Украине работает на рынке страны с 2001 года и является одним из крупнейших финучреждений по объему активов.