”Укртелеком” опровергает факт заключения договора с ”Киевстар”

Компания “Укртелеком» опровергает факт заключения договора о взаимосоединении с оператором мобильной связи «Киевстар». Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укртелекома».

«В последнее время представителями ЗАО «Киевстар Дж.Эс.Эм» распространяются сведения о наличии действующего договора между ОАО «Укртелеком» и ЗАО «Киевстар Дж.Эс.Эм» «о предоставлении телекоммуникационных услуг», которым урегулированы расчетные таксы за доступ к сетям на 2009 год. Указанная информация не отвечает действительности», - отмечается в официальном сообщении «Укртелекома».

ОАО «Укртелеком» официально заявляет, что между Обществом и ЗАО «Киевстар Дж.Ес.Ем» с 01.01.2009 года отсутствуют договорные отношения относительно предоставления телекоммуникационных услуг завершения вызовов на сетях», поскольку договор, который действовал в 2008 году, прекратил свое действие в соответствии с его условиями.

Кроме того, как сообщается в официальном сообщении «Укртелекома», в ноябре 2008 года компания «Укртелеком» предложила заключить договоры всем национальным операторам подвижной (мобильной) связи «О предоставлении телекоммуникационных услуг» в 2009 году на новых, одинаковых для всех операторов, коммерческих условиях.

«В то же время, для защиты интересов потребителей, обеспечения постоянной и надежной работы телекоммуникационной сети общего пользования, и выполняя рекомендации НКРС Украины на период урегулирования размеров расчетных такс, ОАО, «Укртелеком» обеспечивает взаимосоединения сетей и пропуск трафика», - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. В конце декабря 2008 года Национальная комиссия по вопросам регулирования связи (НКРС) предложила всем операторам связи воздержаться от нарушений взаимосоединения сетей и пропуска трафика до завершения рассмотрения спора между операторами мобильной связи и «Укртелекомом».

Как сообщала НКРС, в конце 2008 года возникли спорные вопросы у операторов мобильной связи “Астелит”, “Украинская мобильная связь”, “Голден телеком” при продлении сроков действия договоров с компанией “Укртелеком” о взаимосоединении сетей и предоставлении телекоммуникационных услуг в связи с требованием «Укртелекома» пересмотреть действующие расчетные таксы за завершение соединений на своей фиксированной сети и установить симметричные таксы доступа (в настоящее время такса доступа на сеть фиксированной телефонной связи «Укртелекома» составляет 25 копеек за одну минуту разговора, в то же время такса за доступ с фиксированной сети «Укртелекома» на мобильные сети стоит 50 копеек.

По данным НКРС, она не может регулировать таксы, так как соединение сетей фиксированной и мобильной связи осуществляется на междугородном уровне, размеры расчетных такс между операторами фиксированной и подвижной (мобильной) связи не регулируются НКРС и являются предметом договоров между операторами телекоммуникаций. В то же время, как считает НКРС, отсутствие договоренностей между операторами относительно расчетных такс за услуги доступа к сетям создает угрозу возникновения препятствий при предоставлении телекоммуникационных услуг потребителям.

Вопросом взаимосоединения также сегодня занимается Антимонопольный комитет Украины, который провел по этому вопросу слушания в январе 2009 года – по результатам слушаний создана рабочая группа, которая рассмотрит целесообразность отнесения к монополистам на рынке взаимосоединения всех операторов мобильной связи. АМК заслушает выводы рабочей группы 24 февраля т.г.