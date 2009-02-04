Покупкой «Интера» интересовались известные мировые медиа-компании

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что заинтересованность в покупке телеканала «Интер» проявляли известные мировые медиа-компании.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сообщила сегодня на пресс-конференции в Кабмине, отвечая на вопрос журналистов о том, чьи интересы Ю.ТИМОШЕНКО представляла на переговорах с одним из владельцев телеканала «Интер» Валерием ХОРОШКОВСКИМ о продаже канала.

«Действительно, были предложения, которые были направлены в правительство, от известных мировых компаний, которые занимаются развитием медиа-ресурсов, и, учитывая, что я знала о 100-процентной зависимости канала «Интер» от господина ФИРТАША и всех его коррупционных планах по отношению к Украине, я предложила пригласить международных инвесторов с хорошим именем и, если будет согласие собственников, привлечь новых собственников», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр считает, что на сегодняшний день телеканал является ярким примером «крайней необъективности».

«Мне жаль канал «Интер», но я хотела бы, чтобы люди знали, что там правды нет. Там сегодня в лабораториях господина ФИРТАША готовятся все новости», - считает она.

Как сообщалось, 23 января в эфире программы "Свобода на "Интере" в то время еще председатель Государственной таможенной службы Украины В.ХОРОШКОВСКИЙ сообщил, что Ю.ТИМОШЕНКО лично договаривалась с ним о продаже канала "Интер".

24 января глава правительства высказала мнение, что телеканал «Интер» должен перейти к иностранному инвестору, чтобы избавиться от коррупционного влияния одного из учредителей компании «РосУкрЭнерго» бизнесмена Дмитрия ФИРТАША .

«Я весьма заинтересована, чтобы в стране была свобода слова. И поэтому я считаю, что нужно найти нормального инвестора для канала «Интер». Понятно, что партия «Батькивщина» не может быть покупателем, потому что мы не имеем таких денег. Но нужно найти нормального иностранного инвестора, который бы приобрел телеканал «Интер» и избавил его от коррупционного влияния господина ФИРТАША», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, именно на эту тему она проводила переговоры с одним из владельцев телеканала В.ХОРОШКОВСКИМ.