Нацбанк сегодня будет рассматривать вопрос по учетной ставке

Правление Национального банка Украины сегодня, 13 апреля, будет рассматривать вопрос относительно учетной ставки, которая ранее 3 месяца подряд оставалась на уровне в 14%.

Об этом свидетельствует график проведения заседаний правления по вопросам монетарной политики, опубликованный на сайте регулятора.

Читайте такжеНБУ третий месяц подряд оставил учетную ставку на уровне 14% годовых

Мнения экспертов относительно возможного решения НБУ разделились.

Так, руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий считает, что НБУ примет решение о символическом снижении ставки на 0,5 п.п. - до 13,5%.

"Во-первых, инфляция выглядит чуть лучше прогнозов НБУ, если верить их последнему релизу. Во-вторых, мы получили деньги от Международного валютного фонда и Евросоюза, что укрепило уверенность в гривне, и НБУ в последние дни даже возобновил скупку валюты. В-третьих, наверное, было бы правильно добавить чуть-чуть позитива в новостной поток НБУ после объявления об уходе Гонтаревой", - пояснил он.

По мнению эксперта, то, что ставка уже пять месяцев не меняется при улучшившейся макроситуации, выглядит как-то нелогично.

Аналитик Dragon Capital Сергей Фурса считает, что ставка останется без изменений, поскольку показатель инфляции в марте был высоким – на уровне 15% в годовом выражении. "Ставка останется без изменений. Пока точно не время", - прогнозирует эксперт.

Напомним, сегодняшний монетарный брифинг может оказаться последним в каденции главы НБУ Валерии Гонтаревой, поскольку она подала президенту Украины Петру Порошенко заявление об отставке с 10 мая, а следующий брифинг запланирован по графику на 25 мая.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины 2 марта, как и два предыдущие месяца подряд, решил оставить учетную ставку на прежнем уровне в 14% годовых, чтобы нивелировать риски для достижения поставленных целей по инфляции.

Максимальное историческое значение учетной ставки НБУ на уровне 30% годовых действовало с 4 марта до 28 августа 2015 года.

Инфляция в Украине в марте 2017 года по сравнению с мартом 2016 года ускорилась до 15,1%, по сравнению с февралем 2017 года - до 1,8%. С начала года, по сравнению с декабрем, рост потребительских цен в Украине ускорился до 3,9%.