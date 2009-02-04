Межбанк: доллар немного подешевел

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись котировками 7,9550/8,0450 грн., к 12:00 сузился спрэд 7,9700/7,9950 грн. К закрытию ценовые уровни установились на значениях 7,97/8,01 грн.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 16:15 Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,70/7,79 грн.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2180/0,2230 грн., к 12:00 цены понизились до 0,2170/0,2205 грн. К закрытию торгов цены поднялись до 0,22/0,23 грн. В России курс доллар-рубль повысился и составил 36,2500 (+0,0126) рублей.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,2977/1,2976 долл. США, к 16:15 упали до 1,2877/1,2878 долл. США. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,3080/10,4550 грн., к 12:00 цены составили 10,3155/10,3780 грн. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH ушли вниз - 10,2490/10,3305 грн.