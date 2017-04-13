Рада ратифицировала конвенцию об избежании двойного налогообложения с Мальтой

Верховная Рада Украины приняла закон о ратификации Конвенции между правительством Украины и правительством Республики Мальта об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонений от уплаты налогов на доходы.

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За принятие соответствующего законопроекта №0141 о ратификации Конвенции между правительством Украины и правительством Республики Мальта об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонений от уплаты налогов на доходы и протокола к ней в целом проголосовали 280 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Представляя законопроект в парламенте, заместитель министра финансов Юрий Буца отметил, что целью данного документа является избежание двойного налогообложения доходов физических и юридических лиц на территориях обеих стран.

По его словам, конвенция также направлена на предупреждение уклонений от уплаты налогов, устранение налоговой дискриминации и создание механизмов для улучшения сотрудничества между налоговыми органами Украины и Мальты путем обеспечения обмена налоговой информацией.

Согласно пояснительной записке к документу, ратификация данной конвенции даст предпринимателям обеих стран гарантии того, что доходы, полученные ими от предпринимательской деятельности на территории другой страны, а также из источников в этой стране в виде дивидендов, процентов и роялти, не будут подлежать двойному налогообложению.

Как сообщал УНИАН, 4 сентября 2013 года Украина и Мальта подписали Конвенцию и протокол к ней об избежании двойного налогообложения между странами.

Соответствующий законопроект №0141 был внесен правительством в Верховную Раду 6 апреля этого года.