НБУ подтвердил ухудшенные после введения блокады ОРДЛО прогнозы для экономики

Национальный банк Украины подтвердил макроэкономические прогнозы для Украины,пересмотренные в конце марта в связи с введением торговой блокады оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по решению Совета национальной безопасности и обороны Украины.

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Как отмечается в материалах НБУ, рост ВВП Украины в 2017 году ожидается на уровне 1,9%, в 2018 году – на уровне 3,2%, в 2019 году – на уровне 4%.

Дефицит платежного баланса, по оценкам НБУ, на конец текущего года составит 4,3 млрд долл. США, или 4,4% ВВП, и будет оставаться на уровне 4,3 млрд долл. в 2018 и 2019 годах, снижаясь по отношению к ВВП до 4,1% и 3,7% соответственно.

Уровень международных резервов составит 21,1 млрд долл. на конец 2017 года и 26,2 млрд долл. на конец 2018 года. При этом регулятор отметил, что определяющим фактором для прогноза резервов остается продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом и получение связанного с программой МВФ финансирования.

Показатель инфляции, как и ранее, регулятор ожидает на уровне 9,1% по итогам текущего года, 6% – по итогам 2018 года и 5% – по итогам 2019 года.

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Также Нацбанк оставил неизменными целевые ориентиры по инфляции: в пределах 8% плюс-минус 2 п.п. на 2017 год, 6% плюс-минус 2 п.п. на 2018 год и 5% плюс-минус 1 п.п. на 2019 год.

«Основным риском для реализации очерченного сценария является то, насколько эффективно частный сектор и правительство смогут минимизировать потери от прекращения перемещения грузов через линию соприкосновения в зоне АТО. Кроме того, как и ранее, существенным риском остается риск непосредственной эскалации боевых действий на востоке Украины», – отмечается в материалах НБУ.

Ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд в обновленном Меморандуме по итогам третьего пересмотра программы расширенного финансирования EFF для Украины обнародовал прогнозы, в том числе ухудшил показатель ожидаемого роста ВВП в 2017 году до 2%. При этом МВФ ожидает, что среднесрочная перспектива останется без изменений и рост экономики в 2018 году составит 3,2%, в 2019 году – 3,5%, в 2020 и 2021 годах – по 4%.

Показатель инфляции, по прогнозам МВФ, снизится до 10% в 2017 году, до 7% – в 2018, до 6% – в 2019 и до 5% – в 2020 и 2021 годах.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко 16 марта своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о временном запрете на перемещение товаров, кроме гуманитарных грузов, через линию разграничения в зоне проведения антитеррористической операции.

ВВП Украины в целом за 2016 год по сравнению с 2015 годом вырос на 2,3%, при этом рост зафиксирован впервые за последние 4 года, после того как экономика Украины продемонстрировала падение на 9,8% в 2015 году и на 6,6% – в 2014 году, а в 2013 году рост ВВП был нулевым.