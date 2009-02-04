Страны ЕврАзЭС создадут антикризисный фонд

Страны-участницы Евразийского экономического сотрудничества (ЕврАзЭС) за заседании организации в Москве приняли решение о создании антикризисного фонда в размере 10 млрд долл., сообщил сегодня председательствующий на заседании президент Белоруссии Александр ЛУКАШЕНКО.

По его словам, на первом этапе денежные средства будут внесены Россией и Казахстаном. Со стороны России будет выделено 7,5 млрд долл., со стороны Казахстана - 1 млрд долл.

Объем средств, вносимых другими странами, будет определен позднее, сказал белорусский лидер. Фонд предназначен для оказания экстренной финансовой помощи странам ЕврАзЭС, которые оказались в кризисных ситуациях и столкнулись с социальными и экономическими проблемами, отметил А.ЛУКАШЕНКО.

Следующий саммит ЕврАзЭС состоится осенью 2009г. в Минске, передает радиостанция "Маяк".

Членами ЕврАзЭС являются Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан. Узбекистан в декабре 2008г. приостановил свое членство в этой организации.