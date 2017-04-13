Нацбанк с мая разрешит бизнесу выплачивать дивиденды иностранным инвесторам
По словам Гонтаревой, НБУ завершил анализ планов предприятий по выплате дивидендов и решил дать им возможность на выплату за 2014, 2015 и 2016 годы.
Национальный банк Украины планирует разрешить бизнесу выплачивать дивиденды иностранным инвесторам за 2014-2016 годы с мая текущего года.
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Об этом сообщила глава НБУ Валерия Гонтарева в ходе брифинга.
«Национальный банк завершил анализ планов предприятий по выплате дивидендов за рубеж и решил дать им возможность провести репатриацию дивидендов за 2014, 2015 и 2016 годы», - сказала глава НБУ.
По ее словам, бизнес сможет воспользоваться этой возможностью с мая текущего года.
Глава НБУ сообщила, что с момента разрешения Нацбанком выплаты дивидендов за 2014 и 2015 годы, или с июня 2016 года, бизнес уже перечислил за рубеж дивиденды на 1 млрд долл. США, при этом покупка валюты на эти цели равномерно распределялась во времени и поэтому не имела негативного влияния на валютный рынок.
При этом Гонтарева отметила, что регулятор упростил механизм репатриации дивидендов, и одна компания сможет перечислить до 5 млн долл. США в течение месяца.
Кроме того, глава НБУ сообщила, что регулятор намерен разрешить банкам досрочное погашение кредитов нерезидентам с рейтингом не ниже «А» (международный рейтинг инвестиционного класса), а также задолженности банков по еврооблигациям.
Помимо этого, по словам Гонтаревой, Нацбанк намерен увеличить максимальный размер предоплаты по импортным контрактам без применения аккредитивов.
«Эти шаги будут способствовать улучшению инвестиционного климата в стране и упрощению работы предприятий-экспортеров, которые осуществляют импорт для производства продукции, впоследствии продаваемой за рубеж. В то же время, ни один из этих шагов не приведет к дестабилизации ситуации на валютном рынке, поскольку прогнозная выплата дивидендов уже включена в наш платежный баланс», - подчеркнула глава НБУ.
Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины в июне 2016 года разрешил репатриацию дивидендов, начисленных иностранным инвесторам за 2014-2015 годы, установив ограничение на перечисление таких дивидендов за рубеж на одно лицо в месяц в пределах большего из значений – эквивалента 1 млн долл. США, или 10% общего объема дивидендов к выплате.