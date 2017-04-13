"Ощадбанк" с начала года увеличил прибыль на 41%

Государственный "Ощадбанк" по результатам работы в первом квартале 2017 года получил чистую прибыль в размере 158,3 миллиона гривень, что на 46,2 миллиона гривень, или на 41,3% больше, чем за аналогичный период 2016 года, сообщила пресс-служба финучреждения.

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Согласно сообщению, активы банка в первом квартале увеличились на 15,8 миллиарда гривень (на 7,5%) - до 226,4 миллиарда гривень, вложения в ценные бумаги выросли на 10,6 миллиарда гривень (на 13,7%), объем депозитов юридических и физических лиц вырос на 7,7 миллиарда гривень (на 5,4%) - до 151,3 миллиарда гривень.

"Нашим приоритетом было восстановление прибыльной деятельности банка. Нам удалось достичь цели в 2016 году и удержать эту позитивную тенденцию в текущем году. "Ощадбанк" сегодня является одним из немногих банков на рынке, который стабильно демонстрирует прибыльную деятельность", - цитируются в сообщении слова главы правления банка Андрея Пышного.

Справка УНИАН. "Государственный сберегательный банк Украины" ("Ощадбанк") зарегистрирован Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года. 100% акций банка принадлежат государству. В 2015 году банк получил 468,17 миллиона гривень чистой прибыль против убытка в 12,3 миллиарда гривень годом ранее.