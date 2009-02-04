Fitch понизило рейтинг России

Международное рейтинговое агентство Fitch расценивает перспективы состояния российской экономики как "негативные".

В опубликованном в среду пресс-релизе агентства долгосрочный рейтинг России понижен с ВВВ+ до ВВВ, сообщает Би-би-си.

Отрицательные тенденции в российской экономике признают и на уровне правительства страны. Прогноз о снижении роста ВВП России в 2009 году до нуля подтвердил в среду вице-премьер Игорь Шувалов. Более того, он считает, что рост ВВП в течение года может даже принять отрицательное значение.

За последние годы российской экономике не удалось исправить ситуацию по зависимости от экспорта нефти, газа и металлов, приводит ИТАР-ТАСС слова высокопоставленного чиновника, сказанные на одном из заседаний проходящего в Москве форума "Россия-2009". Официально это заседание было закрытым для прессы.

Шувалов высказал предположение, что число безработных россиян за год возрастет на миллион человек. Этот показатель, который на нынешнем этапе составляет 445 тысяч человек, включает и так называемую скрытую безработицу, затрагивающую граждан, находящихся в вынужденных отпусках или занятых неполное рабочее время по инициативе работодателей.

Шувалов сообщил, что на борьбу с безработицей и создание новых рабочих мест правительство намерено направить 43,7 млрд. рублей.

Об ожидании нулевого роста ВВП говорил на прошлой неделе и министр финансов Алексей Кудрин. Выступая перед депутатами Госдумы, он сослался на ситуацию в мировой экономике, отметив, что "и у нас рост будет, скорее всего, около нулевой отметки и многое будет зависеть от наших мер".

Экономические проблемы ощутимо сказались на состоянии финансового сектора, потери которого с начала кризиса составили около 1 триллиона рублей, сообщил, в свою очередь, глава Сбербанка Герман Греф. Выступая на форуме "Россия-2009", он привел данные МВФ, согласно которым уже понесенные финансовым сектором совокупные потери возрастут вдвое.

При этом Греф считает необходимым разрабатывать долгосрочные планы выхода из кризиса. "Краткосрочные планы, - по его словам, - ничего, кроме создания еще большей напряженности и нарушения макроэкономической стабильности, не дадут".

Среди первостепенных мер глава Сбербанка назвал поддержание стабильной национальной валюты и сохранение золотовалютных резервов как минимум на трех-пятилетний цикл, а также обеспечение способности банковского сектора сохранять функции кредитования экономики.

Говоря о продолжительности кризиса, Греф заявил, что "надо готовиться к трехлетнему кризису", пик которого придется на 2009 год. По мнению главы Сбербанка, в 2010-2011 годах Россия переживет период стагнации.

Озвученный сценарий Греф назвал пессимистичным, отметив, что события могут развиваться и более благоприятно, но тогда "будем считать, что нам повезло".