Нужно Всеукраинское совещание участников страхового рынка

Лига страховых организаций Украины (ЛСОУ) считает, что в теперешних условиях необходимо срочно провести Всеукраинское совещание участников страхового рынка при участии первых лиц государства, членов правительства, народных депутатов Украины, профильных министерств и ведомств, Госкомиссии по регулированию рынков финансовых услуг, Нацбанка Украины, СНБО, Государственной налоговой администрации для решения проблемных вопросов развития страховой отрасли Украины.

Как говорится в сообщении пресс-службы ЛСОУ, Лига считает, что к участию в совещании должны быть привлечены представители всех профессиональных объединений отрасли и участники страхового рынка.

Напомним, ЛСОУ уже разработала и подала высшим органам законодательной и исполнительной власти проект Плана антикризисных мероприятий относительно комплексных первоочередных превентивных действий для минимизации негативного влияния финансово-экономического кризиса на страховой рынок. Данный проект прошел экспертизу международных профессиональных институций.

Среди предложений ЛСОУ - внесение изменений в Закон Украины «О страховании» относительно расширения перечня инвестиционных инструментов, какие страховщики могли бы использовать для размещения средств страховых резервов; усовершенствование системы начисления полученного инвестиционного дохода компаниями по страхованию жизни; создание Фонда гарантирования страховых выплат по договорам страхования жизни; снятие ограничений относительно досрочного снятия страховщиками депозитов для выполнения обязательств перед клиентами; вопрос колебания валютных курсов и другое.

ЛСОУ также считает целесообразным предоставление Госфинуслуг дополнительных полномочий во время кризиса для проведения оперативных мероприятий при изменениях ситуации на рынке.

Лига акцентирует внимание на социально значимых видах страхования, которые в непростых экономических условиях приобретают особую актуальность для рядовых граждан и общества в целом. В частности, это медицинское, аграрное, пенсионное и накопительное страхование, обязательное страхование гражданско-правовой ответственности автовладельцев, страхование имущества, жизни и тому подобное.

Существенную обеспокоенность вызывает ситуация со страхованием имущества от рисков природных катаклизмов и техногенных аварий, что в 2008 году нанесли народному хозяйству достаточно большие убытки и возмещение которых происходило преимущественно из Государственного и местных бюджетов. Это, в частности, наводнение в шести западных регионах, где, по прогнозам, в 2009 году ожидается его повторение, хоть и в меньших масштабах; трагические события в Днепропетровске и Евпатории; ликвидация последствий экологической катастрофы в Керченском проливе и тому подобное. Предложения по внедрению обязательно страхования имущества, инициированные Лигой и высказанные руководителями государства, так и не получили законодательного закрепления. ЛСОУ отмечает, что пренебрежение проблемами страховой отрасли приведет к снижению уровня жизни и росту социального напряжения, которое может иметь непредсказуемые последствия как для экономики, так и для государства.

ЛСОУ считает, что единственным выходом из кризисной ситуации является консолидация всех профессиональных объединений отрасли и участников страхового рынка, а также четкая координация усилий всех ветвей власти, субъектов ведения хозяйства и общественности.