Гройсман: в мае начнем дискуссию с депутатами о пенсионной, земельной реформах и приватизации

Кабинет министров Украины в мае начнет дискуссию с парламентом о пенсионной и земельной реформах, а также о приватизации государственных предприятий.

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Об этом сообщается на странице премьер-министра Владимира Гройсмана в Twitter.

«В мае начнем дискуссию с парламентом по 3 проектам - пенсионная и земельная реформы, а также приватизация неэффективных госкомпаний», - написал премьер.

Согласно сообщению пресс-службы Кабмина, Гройсман также отметил, что правительство уже подготовило проект пенсионной реформы и заканчивает техническую работу.

«Правительство подготовило проект реформы, завершаем техническую работу. Что это нам даст? Мы обеспечим в этом году перерасчет пенсий для 9 млн пенсионеров из 12 млн. Мы обеспечим обновление (увеличение - УНИАН) пенсий от 200 грн в месяц до 1 тыс. грн в месяц для более чем 5 млн пенсионеров», - подчеркнул глава правительства.

При этом, по словам Гройсмана, реформа не предусматривает увеличения пенсионного возраста.

Кроме того, премьер подчеркнул, что проведение реформ, предложенных правительством, позволит достичь стабильных цен и роста экономики.

«Пакет реформ правительства позволит прожить последующие годы со стабильной экономикой, умеренной инфляцией и прогнозируемым курсом», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, ранее Гройсман призвал народных депутатов поддержать пять предложенных правительством реформ для обеспечения экономического роста: пенсионную и земельную реформы, публичную приватизацию, а также реформы образования и медицины.

Кабмин 3 апреля утвердил среднесрочный план развития страны до 2020 года, который базируется на достижении устойчивого экономического роста на 4-5% ВВП в год, обеспечении эффективного государственного управления, развитии человеческого капитала, верховенстве права, а также развитии оборонного сектора.