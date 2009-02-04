Сомалийские пираты получили 3,2 млн. долларов выкупа за «Фаину»

Сомалийские пираты получили 3,2 млн. долларов выкупа за украинский сухогруз «Фаина» с танками и другим вооружением на борту и обещают освободить его в ближайшие часы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Рейтер.

«Пираты все еще на борту и делят деньги. Судно будет освобождено в ближайшие несколько часов», - сказал агентству пожелавший остаться неназванным один из участников переговоров по освобождению судна.

Как сообщал УНИАН, судно «Фаина» было захвачено пиратами 25 сентября прошлого года у берегов Сомали. В составе экипажа судна – 17 граждан Украины. На борту «Фаины» находятся 33 танка Т-72, гранатометы, зенитные установки и боеприпасы, которые Украина продала Кении. Судно находится под наблюдением нескольких американских кораблей, задача которых - не допустить выгрузки оружия и техников на берег.

Владелец захваченного пиратами судна "Фаина" - компания "WATERLUX AG".

2 февраля некоторые СМИ сообщили, что сомалийские пираты заявили о намерении в ближайшие дни отпустить судно «Фаина» за выкуп в 3 млн. долл.