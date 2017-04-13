Минэкономразвития подсчитало многомиллиардные убытки госпредприятий за предыдущие годы

Украинские государственные предприятия в 2012-2015 годах суммарно получили 200 млрд грн убытков, сообщил заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов на своей странице в Facebook.

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«Госпредприятия нам за 2012-2015 годы принесли 200 млрд грн убытков», – написал он.

По словам замминистра, общее состояние госпредприятий является плачевным.

«Печально подписывать финпланы (госпредприятий – УНИАН), где средняя зарплата – минималка, инвестиций не планируется, надежд нет. При этом популисты кричат – нельзя ничего продавать, надо и дальше тянуть средства из карманов налогоплательщиков», – отметил Нефедов.

Как сообщал УНИАН, чистая прибыль украинских государственных компаний в январе-сентябре 2016 года составила 38,3 млрд грн, а совокупная стоимость госактивов – 1,5 трлн грн.

Программа сотрудничества Украины с Международным валютным фондом предусматривает запуск масштабной приватизации государственных активов в 2017 году.