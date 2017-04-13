Работодателям выплатят компенсации за призванных на военную службу работников

Кабинет министров Украины одобрил решение о выплате компенсации работодателям за 2014-2015 годы в пределах среднего заработка работников, призванных на военную службу в особый период.

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Как сообщила пресс-служба Министерства социальной политики, решение принято путем внесения изменений в постановление от 4 марта 2015 г. №105.

Отмечается, что документ разработан с целью урегулирования выплаты компенсации за 2014-2015 годы предприятиям, учреждениям, организациям, фермерским хозяйствам, сельскохозяйственным производственным кооперативам и физическим лицам – предпринимателям в пределах среднего заработка работников, призванных на военную службу в особый период.

"Согласно принятому правительством решению, работодатели, которые не получили в 2015 году в полном объеме указанную компенсацию из государственного бюджета, смогут получить ее за счет средств госбюджета на 2017 год (по бюджетной программе 2501350 "Компенсация предприятиям, учреждениям, организациям в пределах среднего заработка работников, призванных на военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период, за 2014-2015 годы”)", - пояснили в Минсоцполитики.

Предусмотрено, что такая компенсация будет выплачиваться предприятиям, учреждениям, организациям, фермерским хозяйствам, сельскохозяйственным производственным кооперативам независимо от подчинения и формы собственности и физическим лицам – предпринимателям в пределах среднего заработка работников, призванных на срочную военную службу, военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период или принятых на военную службу по контракту.