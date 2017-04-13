Работодателям выплатят компенсации за призванных на военную службу работников

16:41, 13 апреля 2017
Финансы
390

Работодатели, которые не получили в 2015 году в полном объеме указанную компенсацию из государственного бюджета, смогут получить ее за счет средств госбюджета на 2017 год.

Компенсация будет в пределах среднего заработка работников / Фото УНИАН

Кабинет министров Украины одобрил решение о выплате компенсации работодателям за 2014-2015 годы в пределах среднего заработка работников, призванных на военную службу в особый период.

Читайте такжеВР приняла закон о создании Единого электронного госреестра военнообязанных

Как сообщила пресс-служба Министерства социальной политики, решение принято путем внесения изменений в постановление от 4 марта 2015 г. №105.

Отмечается, что документ разработан с целью урегулирования выплаты компенсации за 2014-2015 годы предприятиям, учреждениям, организациям, фермерским хозяйствам, сельскохозяйственным производственным кооперативам и физическим лицам – предпринимателям в пределах среднего заработка работников, призванных на военную службу в особый период.

"Согласно принятому правительством решению, работодатели, которые не получили в 2015 году в полном объеме указанную компенсацию из государственного бюджета, смогут получить ее за счет средств госбюджета на 2017 год (по бюджетной программе 2501350 "Компенсация предприятиям, учреждениям, организациям в пределах среднего заработка работников, призванных на военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период, за 2014-2015 годы”)", - пояснили в Минсоцполитики.

Предусмотрено, что такая компенсация будет выплачиваться предприятиям, учреждениям, организациям, фермерским хозяйствам, сельскохозяйственным производственным кооперативам независимо от подчинения и формы собственности и физическим лицам – предпринимателям в пределах среднего заработка работников, призванных на срочную военную службу, военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период или принятых на военную службу по контракту.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Кабмин#компенсация#призыв#работодатель