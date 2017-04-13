Сорокаградусную основу государственности укрепили рублем: в России подорожает водка

Министерство финансов РФ направило в Минюст приказ об увеличении минимальной розничной цены на водку до 205 рублей (около 97 гривень по текущему курсу) за бутылку в 0,5 литра. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минфина.

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«Данная цена учитывает рост инфляции и акцизов, с одной стороны, с другой стороны, увеличение стоимости водки не будет чрезмерным, не создаст таким образом стимулов для увеличения теневого рынка крепкой алкогольной продукции», - сказали в пресс-службе.

На данный момент минимальная цена на водку составляет 190 рублей (около 90 гривень по текущему курсу) за 0,5 литра.

Напомним, в декабре 2016 года в Украине водка подорожала почти на треть.