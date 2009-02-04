Fitch подтвердило РДЭ «Укрэксимбанка»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) "B+" с "Негативным" прогнозом и индивидуальный рейтинг "D" ОАО "Государственный экспортно-импортный банк Украины" ("Укрэксимбанк").

Об этом говорится в сообщении пресс-служба рейтингового агентства, переданном УНИАН.

Fitch Ratings также подтвердило: приоритетный необеспеченный долг - рейтинг подтвержден на уровне "B+", рейтинг возвратности активов подтвержден на уровне "RR4"; субординированный долг - рейтинг подтвержден на уровне "B-" (B минус), рейтинг возвратности активов подтвержден на уровне "RR6"; краткосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне "B"; рейтинг поддержки подтвержден на уровне "4"; индивидуальный рейтинг подтвержден на уровне "D"; уровень поддержки долгосрочного РДЭ подтвержден на уровне "B+"; национальный долгосрочный рейтинг подтвержден на уровне "AA(ukr)", прогноз "Стабильный".

Как отмечает Fitch, долгосрочный и краткосрочный РДЭ, рейтинг поддержки и национальный долгосрочный рейтинг "Укрэксимбанка" обусловлены потенциалом получения поддержки, в случае необходимости, от властей Украины ввиду того, что банк находится в государственной собственности, и с учетом роли банка в осуществлении политики государства. Рейтинги также принимают во внимание способность украинских властей предоставлять поддержку, о чем свидетельствует суверенный долгосрочный РДЭ в иностранной валюте "B+". "Негативный" прогноз по долгосрочному РДЭ банка отражает прогноз по суверенному долгосрочному РДЭ. В случае понижения суверенных рейтингов Украины, вероятно понижение рейтингов "Укрэксимбанка".

В Fitch также отмечают, что качество активов банка, скорее всего, существенно понизится в 2009 г. в свете резкого ослабления гривны в 4-м квартале 2008 г., более слабого прогноза в отношении экономики Украины, недавнего быстрого роста кредитования у банка, очень высокой доли кредитов в иностранной валюте и существенных рисков по строительному сектору/сектору недвижимости. В то же время Fitch считает, что эти риски на настоящий момент учтены в индивидуальном рейтинге банка "D".

Регулятивный показатель достаточности капитала на конец 2008 г. сократился до низкого уровня в 10,6% (регулятивный минимум: 10%) из-за воздействия снижения курса гривни. В то же время, данный показатель существенно улучшился до 19,7% после осуществления 30 января 2009 г. взноса капитала в размере 3,7 млрд. грн. (равном почти 80% собственных средств на конец 2008 г.). Fitch отмечает, что этот новый капитал, а также взнос капитала в размере 1 млрд. грн. в 4-м квартале 2008 г., были в форме долгосрочных (7-летних) государственных ценных бумаг с низкой процентной ставкой (9,5%). В то же время обеспокоенность относительно качества капитала, по крайней мере, отчасти сглаживается тем, что, насколько известно Fitch, "Укрэксимбанк" имеет право досрочно предъявить эти бумаги к выкупу Национальному банку Украины по номинальной стоимости.

В агентстве также отмечают, что ликвидность на настоящий момент является приемлемой, и "Укрэксимбанк" был в меньшей степени, чем сопоставимые банки, затронут нестабильностью на украинском рынке в 4-м квартале 2008 г. По оценкам Fitch, общий отток клиентского фондирования в течение указанного периода составил лишь 4% (без учета воздействия валютного курса).

Справка УНИАН. ОАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» – кредитно-финансовое учреждение со 100% государственным капиталом.

Уставный капитал банка – 3,063 млрд. грн.