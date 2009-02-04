Четкие критерии для обращения за рефинансированием отсутствуют

Ассоциация украинских банков (АУБ) обеспокоена отсутствием четких критериев для обращения банков за рефинансированием, а также единых правил принятия решений в постановлении Национального банка и Кабинета Министров о порядке рефинансирования банков.

Об этом сказано в сообщении АУБ, обнародованном на официальном сайте ассоциации.

По словам президента АУБ Александра СУГОНЯКО, непонятным является порядок решения вопроса рефинансирования отдельного банка в случае утверждения Кабмином возражений, поданных его уполномоченным представителем.

«Усложнение процедуры через увеличение количества центров принятия решений, распыление ответственности за политику рефинансирования между Национальным банков и правительством, – отмечают в АУБ, – негативно повлияет на оперативность осуществления Национальным банком своей функции кредитора последней инстанции, что в условиях кризиса является недопустимым».

В АУБ считают необходимым немедленно разработать критерии рефинансирования и механизмы контроля за целевым использованием средств.

Как сообщал УНИАН, 29 января правительство одобрило совместное постановление Кабинета Министров и Национального банка «О порядке рефинансирования банков в период финансово-экономического кризиса».

Согласно постановлению, НБУ отныне должен согласовывать решение о рефинансировании банков в виде стабилизационных кредитов и кредитов для поддержания ликвидности банковских учреждений с уполномоченным представителем Кабмина.

В случае, если уполномоченный представитель правительства не согласен с решением Правления Нацбанка о предоставлении стабилизационных кредитов на рефинансирование банков, он обращается в Кабинет Министров, который на протяжении 5 дней должен принять окончательное решение.

Согласно постановлению, не будут нуждаться в согласовании краткосрочные кредиты по рефинансированию сроком до 14 дней.