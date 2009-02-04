Чистая прибыль банка «Надра» уменьшилась

Чистая прибыль ОАО КБ «Надра» в 2008 году уменьшилась в 13,5 раза по сравнению с 2007 годом и на 1 января т.г. составила 25,857 млн. грн.

Об этом сказано в отчете банка, опубликованном в газете «Голос Украины» №18 от 3 февраля т.г.

Активы банка в прошлом году увеличились на 43% и на 1 января 2009 г. составили 30 млрд. 547 млн. 480 тыс. грн., обязательства – на 47%, до 28 млрд. 709 млн. 12 тыс. грн., собственный капитал – на 1,2%, до 1 млрд. 838 млн. 468 тыс. грн.

Уставный капитал банка в 2008 году не изменялся и составляет 390,363 млн. грн.

Справка УНИАН. Банк "Надра" начал свою деятельность 26 октября 1993 года.

По данным банка, на 1 января 2009 г. его основными акционерами являлись: Novartik Trading Limited (Кипр), прямое участие – 60,9967%, Manmade Enterprises Limited (Кипр), прямое участие – 30,7406%.