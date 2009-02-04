Главное на 4 февраля (вечер)

Анекдот в тему: Разговор в банке:

- Вы знаете, я хочу сделать небольшой бизнес…

- Что ж, купите большой и просто немного подождите.

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Хроника дня

Международный валютный фонд констатирует серьезные проблемы в украинской экономике.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил директор Департамента МВФ Марек БЕЛКА во время встречи с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.

Он назвал не совсем обычной практикой, когда в миссию МВФ, которая работает в конкретной стране, прибывает директор департамента фонда.

По словам М.БЕЛКИ, это необходимо воспринимать как очевидный признак того, что “мы обеспокоены серьезными проблемами в украинской экономике”.

Директор департамента МВФ заметил, что есть пакет проблемных вопросов, над решением которых фонд сотрудничает с Украиной, отметив, что эти вопросы все время обсуждаются представителями миссии МВФ с украинскими должностными лицами и разногласий здесь нет.

М.БЕЛКА отметил, что основной проблемный вопрос – какие необходимо предпринять меры для нивелирования разрыва финансирования, образовавшегося из-за дефицита бюджета.

В свою очередь, В.ЮЩЕНКО поблагодарил миссию МВФ за совместную с Украиной работу. Он отметил, что сейчас Украина находится в непростой ситуации, в частности, это связано с бюджетными проблемами и проблемами кредитных обязательств.

Вместе с тем, Президент выразил убеждение, что украинская сторона способна принять решения, которые бы минимизировали эти проблемы.

В.ЮЩЕНКО призвал руководителя департамента МВФ очертить пути дальнейшего сотрудничества с Украиной, а также изложить свое виденье вариантов выхода Украины из кризиса.

Правительство планирует в марте провести приватизацию “Укртелекома”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам сообщил министр транспорта и связи Иосиф ВИНСКИЙ.

«Это позиция министра и премьер-министра. Все условия приватизации уже готовы. И как только будет поставлена окончательная точка в личности, которая об этом объявит (когда будет окончательно определено руководство Фонда госимущества – УНИАН)… 75 дней - и будет процесс… На следующей неделе может быть объявление, и через 75 дней - процедура проведения аукциона», - сказал И.ВИНСКИЙ.

Министр отметил, что продажа этого объекта сегодня реальна и возможна и стартовая цена предприятия может составить 25 млрд. грн.

“Моя позиция – не меньше 25 млрд. грн. Я думаю, что появится инвестор, который в этих условиях купит за такие деньги “Укртелеком”, - сказал И.ВИНСКИЙ.

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО обещает, что приватизация в Украине будет проводиться по «достойным ценам» и для претендентов с мировым именем. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на пресс-конференции.

При этом она подчеркнула, что перед приватизацией будут проведены детальные консультации со всеми потенциальными участниками процесса.

«Вначале мы будем выяснять, кто готов принять участие (в приватизации – УНИАН), будут устанавливаться очень высокие стартовые условия для начала проведения приватизации, и хочу сказать, что к процессу приватизации правительство будет подходить очень, очень и очень взвешенно. И ничего не будет делаться в спешке», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Комментируя заявление министра транспорта и связи Иосифа ВИНСКОГО о том, что правительство планирует приватизацию «Укртелекома» на март текущего года, Ю.ТИМОШЕНКО сказала, что сейчас идет переговорный процесс с крупными мировыми корпорациями.

«Во многих странах мира телекомы, вы знаете, частные, а не государственные. Мы ведем переговоры для того, чтобы они знали, как это (приватизация – УНИАН) будет проводиться, изучаем их намерения, анализируем ценовую политику. Еще раз хочу сказать, что какой-либо приватизационный процесс пройдет лишь в том случае, если цена будет достойная и покупатель будет с мировым именем. Никаких других вариантов правительство не допустит», – заверила Ю.ТИМОШЕНКО.

Юлия ТИМОШЕНКО также заявляет, что известные мировые медиа-компании проявляли заинтересованность в покупке телеканала «Интер».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сообщила сегодня на пресс-конференции в Кабмине, отвечая на вопрос журналистов о том, чьи интересы Ю.ТИМОШЕНКО представляла на переговорах с одним из владельцев телеканала «Интер» Валерием ХОРОШКОВСКИМ о продаже канала.

«Действительно, были предложения, которые были направлены в правительство, от известных мировых компаний, которые занимаются развитием медиа-ресурсов, и, учитывая, что я знала о 100-процентной зависимости канала «Интер» от господина ФИРТАША и всех его коррупционных планах по отношению к Украине, я предложила пригласить международных инвесторов с хорошим именем и, если будет согласие собственников, привлечь новых собственников», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр считает, что на сегодняшний день телеканал является ярким примером «крайней необъективности». «Мне жаль канал «Интер», но я хотела бы, чтобы люди знали, что там правды нет. Там сегодня в лабораториях господина ФИРТАША готовятся все новости», - считает она.

Верховная Рада Украины учла предложения Президента к закону о Фонде государственного имущества.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего закона проголосовали 349 народных депутатов из 443 зарегистрированных в сессионном зале.

Президент указал, что в раньше принятом законе Фонд государственного имущества Украины определен центральным органом исполнительной власти со специальным статусом и является подотчетным и подконтрольным Верховной Раде Украины.

Глава государства не согласился с таким подходом к определению статуса Фонда государственного имущества и заметил, что Конституцией Украины предусмотрен особый порядок назначения и освобождения председателя Фонда государственного имущества, в частности, назначение по представлению премьер-министра председателя фонда и освобождение его от должности относится к полномочиям Верховной Рады Украины. Это свидетельствует о предоставлении Конституцией Украины фонду специального статуса, в частности из-за особенности назначения его председателя, о чем отмечалось в решении Конституционного Суда Украины от 1 июля 1998 года.

Президент указал, что статус Фонда государственного имущества Украины должен определяться, учитывая его место как государственного органа со специальным статусом в системе отдельно определенных Конституцией Украины государственных органов.

Не отвечающими Конституции Украины, считал Президент, являются также положения закона о назначении на должность и освобождение от должности председателя Фонда государственного имущества Украины.

В частности, законом определен пятилетний срок пребывания в должности председателя Фонда государственного имущества Украины, а также установлен исчерпывающий перечень оснований его освобождения. Этим ограничены конституционные полномочия парламента, поскольку согласно Основному Закону к полномочиям Верховной Рады относится, в частности, назначение по представлению премьер-министра председателя фонда и освобождение его от должности, но срока пребывания в должности председателя фонда и оснований для его освобождения Конституцией Украины не предусмотрено.

Как указал Президент, законом установлено, что в случае освобождения от должности председателя Фонда государственного имущества Украины до назначения нового председателя его обязанности временно, но не больше одного месяца, исполняет первый заместитель председателя фонда. При этом остается неурегулированным вопрос, кто будет исполнять обязанности председателя фонда в случае неназначения на протяжении месяца нового председателя Фонда государственного имущества.

С целью недопущения несогласованностей, противоречий, для одинакового определения полномочий фонда относительно управления объектами государственной собственности, соответствующие положения закона Президент предлагал привести в соответствие с положениями Конституции Украины и базовым законом об управлении объектами государственной собственности.

ВР также отменила положения, согласно которым фонд принимает решение об остановке (приостановке) приватизации государственного имущества, в том числе о снятии объекта приватизации с продажи, а также вносит изменения в план размещения акций открытого акционерного общества в части переноса срока их размещения в случае выявления нарушений норм законодательства Украины.

Для избежания злоупотреблений в законе определены условия и процедура принятия в этих случаях Фондом государственного имущества Украины решений об остановке (прекращении) приватизации государственного имущества.

Также депутаты учли ряд других замечаний.

Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ("РДЭ") украинского производителя труб и железнодорожных колес Interpipe Limited с уровня "B-" (B минус) до "CCC". Об этом сообщается в пресс-релизе рейтингового агентства, переданном УНИАН.

Согласно пресс-релизу, одновременно агентство понизило краткосрочный РДЭ Interpipe Limited с уровня "B" до "C" и рейтинг приоритетного необеспеченного долга с "B-" (B минус)/"RR4" до "CCC"/"RR4". «Долгосрочный РДЭ и приоритетный необеспеченный рейтинг оставлены под наблюдением в списке Rating Watch "Негативный" в ожидании результатов тестирования на соответствие ковенантам на конец 2008 года и в 2009 году», - говорится в сообщении Fitch.

По информации рейтингового агентства, понижение рейтингов отражает мнение Fitch, что возможности Interpipe Limited по соблюдению своих финансовых обязательств продолжают ухудшаться с учетом глобальной экономической рецессии и связанной с этим волатильности спроса и цен на трубную и колесную продукцию. Fitch ожидает, что результаты компании на конец 2008 года будут слабее, чем ранее прогнозировалось агентством. “Исходя из допущения, что выручка в 4-м квартале 2008 года снизилась приблизительно на 50% в сравнении с 3-м кварталом 2008 года, Fitch ожидает, что по результатам за 2008 г. EBITDA, скорректированная с учетом курсовых разниц, составит 310-350 млн. долл., общий долг – 977 млн. долл., а чистый долг – 874 млн. долл.», - говорится в аналитической записке рейтингового агентства. По мнению Fitch, существует реальная возможность того, что Interpipe Limited может нарушить ковенант по отношению чистого долга к EBITDA (менее 2,5x) по кредитной линии в размере 344 млн. долл. от Экспортного кредитного агентства. По оценкам Fitch, отношение чистого долга к EBITDA на конец 2008 года может быть в диапазоне 2,49x-2,8x. Последнее тестирование на соответствие ковенантам, основанное на финансовой отчетности Interpipe Limited на конец 3-го квартала 2008 года, показало отношение чистого долга к EBITDA в 2,46x-2,47x.

По прогнозам Fitch, рыночная конъюнктура будет оставаться слабой в течение 2009 года, что приведет к сохранению отрицательного давления на кредитоспособность эмитента. В соответствии с негативным сценарием Fitch, спрос на нефтяные и газовые трубы, на долю которых приходится свыше 60% продаж труб компанией, в среднем будет на 10%-15% ниже, чем в 2008 году, из-за более низких цен на нефть и сокращения нефтедобычи. Спрос на промышленные трубы, которые обеспечивают более 30% продаж труб компанией, как ожидается, сократится на 30%-50% из-за ожидаемого снижения объемов производства в строительной и машиностроительной отраслях.

«По прогнозам, цены на трубы будут на 25-30% ниже, чем в 3-м квартале 2008 года, и ожидаемое сокращение расходов на инфраструктуру со стороны железнодорожных компаний, вероятно, приведет к снижению спроса на железнодорожные колеса на 20%-30%. Для некоторых рынков, например, для российского, будет характерен избыток производственных мощностей, что приведет к серьезному дисбалансу между спросом и предложением», - отмечают аналитики агентства.

Как следствие, по оценкам Fitch, выручка Interpipe Limited за 2009 год потенциально может сократиться на 40%-50%, в результате чего EBITDAR составит около 230-260 млн. долл.

“На 18 декабря 2008 г. общий долг компании составлял 970 млн. долл., 465 млн. долл. из которого было обеспечено активами компании. Левередж компании (отношение чистого долга к EBITDA) повысился с уровня 0,2x на конец 2007 г. до 2,46x-2,47x в 3 кв. 2008 г. в связи со стратегической программой капитальных вложений в строительство электродуговой печи и потребностями в оборотном капитале ввиду расширения бизнеса. Рейтинг возвратности активов "RR4" по приоритетным необеспеченным облигациям компании принимает во внимание соотношение обеспеченной и необеспеченной задолженности и указывает на то, что, согласно ожиданиям Fitch, в случае дефолта возвратность средств по необеспеченному долгу составит более 30%”, - говорится в сообщении агентства.

Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) "B+" с "Негативным" прогнозом и индивидуальный рейтинг "D" ОАО "Государственный экспортно-импортный банк Украины" ("Укрэксимбанк").

Об этом говорится в сообщении пресс-служба рейтингового агентства, переданном УНИАН.

Fitch Ratings также подтвердило: приоритетный необеспеченный долг - рейтинг подтвержден на уровне "B+", рейтинг возвратности активов подтвержден на уровне "RR4"; субординированный долг - рейтинг подтвержден на уровне "B-" (B минус), рейтинг возвратности активов подтвержден на уровне "RR6"; краткосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне "B"; рейтинг поддержки подтвержден на уровне "4"; индивидуальный рейтинг подтвержден на уровне "D"; уровень поддержки долгосрочного РДЭ подтвержден на уровне "B+"; национальный долгосрочный рейтинг подтвержден на уровне "AA(ukr)", прогноз "Стабильный".

Как отмечает Fitch, долгосрочный и краткосрочный РДЭ, рейтинг поддержки и национальный долгосрочный рейтинг "Укрэксимбанка" обусловлены потенциалом получения поддержки, в случае необходимости, от властей Украины ввиду того, что банк находится в государственной собственности, и с учетом роли банка в осуществлении политики государства. Рейтинги также принимают во внимание способность украинских властей предоставлять поддержку, о чем свидетельствует суверенный долгосрочный РДЭ в иностранной валюте "B+". "Негативный" прогноз по долгосрочному РДЭ банка отражает прогноз по суверенному долгосрочному РДЭ. В случае понижения суверенных рейтингов Украины, вероятно понижение рейтингов "Укрэксимбанка".

В Fitch также отмечают, что качество активов банка, скорее всего, существенно понизится в 2009 г. в свете резкого ослабления гривны в 4-м квартале 2008 г., более слабого прогноза в отношении экономики Украины, недавнего быстрого роста кредитования у банка, очень высокой доли кредитов в иностранной валюте и существенных рисков по строительному сектору/сектору недвижимости. В то же время Fitch считает, что эти риски на настоящий момент учтены в индивидуальном рейтинге банка "D".

Регулятивный показатель достаточности капитала на конец 2008 г. сократился до низкого уровня в 10,6% (регулятивный минимум: 10%) из-за воздействия снижения курса гривни. В то же время, данный показатель существенно улучшился до 19,7% после осуществления 30 января 2009 г. взноса капитала в размере 3,7 млрд. грн. (равном почти 80% собственных средств на конец 2008 г.). Fitch отмечает, что этот новый капитал, а также взнос капитала в размере 1 млрд. грн. в 4-м квартале 2008 г., были в форме долгосрочных (7-летних) государственных ценных бумаг с низкой процентной ставкой (9,5%). В то же время обеспокоенность относительно качества капитала, по крайней мере, отчасти сглаживается тем, что, насколько известно Fitch, "Укрэксимбанк" имеет право досрочно предъявить эти бумаги к выкупу Национальному банку Украины по номинальной стоимости.

В агентстве также отмечают, что ликвидность на настоящий момент является приемлемой, и "Укрэксимбанк" был в меньшей степени, чем сопоставимые банки, затронут нестабильностью на украинском рынке в 4-м квартале 2008 г. По оценкам Fitch, общий отток клиентского фондирования в течение указанного периода составил лишь 4% (без учета воздействия валютного курса).

Fitch расценивает перспективы состояния российской экономики как "негативные". В опубликованном в среду пресс-релизе агентства долгосрочный рейтинг России понижен с ВВВ+ до ВВВ, сообщает Би-би-си.

Отрицательные тенденции в российской экономике признают и на уровне правительства страны. Прогноз о снижении роста ВВП России в 2009 году до нуля подтвердил в среду вице-премьер Игорь Шувалов. Более того, он считает, что рост ВВП в течение года может даже принять отрицательное значение.

За последние годы российской экономике не удалось исправить ситуацию по зависимости от экспорта нефти, газа и металлов, приводит ИТАР-ТАСС слова высокопоставленного чиновника, сказанные на одном из заседаний проходящего в Москве форума "Россия-2009". Официально это заседание было закрытым для прессы.

Шувалов высказал предположение, что число безработных россиян за год возрастет на миллион человек. Этот показатель, который на нынешнем этапе составляет 445 тысяч человек, включает и так называемую скрытую безработицу, затрагивающую граждан, находящихся в вынужденных отпусках или занятых неполное рабочее время по инициативе работодателей.

Шувалов сообщил, что на борьбу с безработицей и создание новых рабочих мест правительство намерено направить 43,7 млрд. рублей.

Об ожидании нулевого роста ВВП говорил на прошлой неделе и министр финансов Алексей Кудрин. Выступая перед депутатами Госдумы, он сослался на ситуацию в мировой экономике, отметив, что "и у нас рост будет, скорее всего, около нулевой отметки и многое будет зависеть от наших мер".

Экономические проблемы ощутимо сказались на состоянии финансового сектора, потери которого с начала кризиса составили около 1 триллиона рублей, сообщил, в свою очередь, глава Сбербанка Герман Греф. Выступая на форуме "Россия-2009", он привел данные МВФ, согласно которым уже понесенные финансовым сектором совокупные потери возрастут вдвое.

При этом Греф считает необходимым разрабатывать долгосрочные планы выхода из кризиса. "Краткосрочные планы, - по его словам, - ничего, кроме создания еще большей напряженности и нарушения макроэкономической стабильности, не дадут".

Среди первостепенных мер глава Сбербанка назвал поддержание стабильной национальной валюты и сохранение золотовалютных резервов как минимум на трех-пятилетний цикл, а также обеспечение способности банковского сектора сохранять функции кредитования экономики.

Говоря о продолжительности кризиса, Греф заявил, что "надо готовиться к трехлетнему кризису", пик которого придется на 2009 год. По мнению главы Сбербанка, в 2010-2011 годах Россия переживет период стагнации.

Озвученный сценарий Греф назвал пессимистичным, отметив, что события могут развиваться и более благоприятно, но тогда "будем считать, что нам повезло".

Fitch подтвердило долгосрочный РДЭ ОАО "Газпром" в иностранной валюте на уровне "BBB".

Как сказано в сообщении Fitch, прогноз рейтинга изменен со "Стабильного" на "Негативный"

Долгосрочный РДЭ компании в национальной валюте подтвержден на уровне "BBB", прогноз изменен со "Стабильного" на "Негативный"

Также рейтинговое агентство подтвердило приоритетный необеспеченный рейтинг "Газпрома" уровне "BBB". Рейтинг программы эмиссии долговых обязательств Gaz Capital S.A. подтвержден на уровне "BBB".

Рейтинги "Газпрома" основываются на самостоятельных позициях компании, но также учитывают то, что компания находится в государственной собственности, и принимают во внимание влияние государства на деловую среду, в которой работает компания, и на ее финансовое положение.

Также агентство Fitch подтвердило долгосрочный РДЭ ОАО "НК "Роснефть" в иностранной валюте на уровне "BBB-" (BBB минус), прогноз изменен со "Стабильного" на "Негативный". Долгосрочный РДЭ компании в национальной валюте подтвержден на уровне "BBB-" (BBB минус), прогноз изменен со "Стабильного" на "Негативный". Рейтинг программы эмиссии долговых обязательств Rosneft Capital S.A. подтвержден на уровне "BBB-" (BBB минус).

Сомалийские пираты получили 3,2 млн. долларов выкупа за украинский сухогруз «Фаина» с танками и другим вооружением на борту и обещают освободить его в ближайшие часы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Рейтер.

«Пираты все еще на борту и делят деньги. Судно будет освобождено в ближайшие несколько часов», - сказал агентству пожелавший остаться неназванным один из участников переговоров по освобождению судна.

Судно «Фаина» было захвачено пиратами 25 сентября прошлого года у берегов Сомали. В составе экипажа судна – 17 граждан Украины. На борту «Фаины» находятся 33 танка Т-72, гранатометы, зенитные установки и боеприпасы, которые Украина продала Кении. Судно находится под наблюдением нескольких американских кораблей, задача которых - не допустить выгрузки оружия и техников на берег.

Владелец захваченного пиратами судна "Фаина" - компания "WATERLUX AG".

2 февраля некоторые СМИ сообщили, что сомалийские пираты заявили о намерении в ближайшие дни отпустить судно «Фаина» за выкуп в 3 млн. долл.

Правительство Украины намерено обратиться в суды по поводу начала процедуры банкротства облгазов и облэнерго, которые имеют задолженности за поставленный им газ. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на пресс-конференции.

“Мы изучаем сегодня и завтра ситуацию о задолженности облэнерго перед Энергорынком, облгазов перед НАК “Нафтогазом”, и в ближайшие недели будут поданы в суды обращения о начале процедуры банкротства для облэнерго и облгазов, которые задолжали Энергорынку или НАК “Нафтогазу”, - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что правительство не будет терпеть факты задолженности, в то время как необходимо наполнять бюджет и рассчитываться за первичные энергоносители.

Правительство намерено на специальном заседании на следующей неделе рассмотреть ситуацию, сложившуюся в Киеве в регулировании различного рода тарифов. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Специально заседание правительства будет посвящено анализу ситуации в Киеве. Я считаю, что все, что касается города Киева, приобрело уже чрезвычайный характер – спонтанное повышение тарифов, спонтанное введение дополнительных плат за те услуги, которые не могут быть платными», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, с соответствующей просьбой к правительству обратились представители малого и среднего бизнеса, которые требуют замены мэра города Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО. Премьер-министр сообщила, что на специальное заседание правительства планируется также пригласить представителей профсоюзов.

В то же время Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что правительство пока не намерено инициировать отставку Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО и проведение досрочных выборов городского председателя столицы. «Пока что мы говорим о проведении специального заседания правительства, а далее мы будем искать путь, как все-таки избавить киевлян от таких уникальных мэров в соответствии с Конституцией и законами», - подчеркнула премьер-министр.

Правительство изучит вопрос о целесообразности поднятия тарифов на жилищно-коммунальные услуги в Киеве. Об этом сообщил министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алексей КУЧЕРЕНКО сегодня на брифинге.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, по словам А.КУЧЕРЕНКО, чиновники убеждены, что решения о повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги в Киеве принимались с нарушением нормативно-правовой базы Украины. Как отметил министр, правительство уже направило письмо в прокуратуру Киева о расследовании этой ситуации.

А.КУЧЕРЕНКО сообщил, что правительство вместе с Антимонопольным комитетом Украины и Государственной инспекцией по контролю за ценами изучает и юридическое обоснование деления местными властями киевлян на определенные социальные группы (на способных и неспособных платить за коммунальные услуги).

В то же время министр отметил, что повышение тарифов за жилищно-коммунальные услуги – компетенция органов местного самоуправления. По его словам, из-за отсутствия конкурентных условий цены на услуги являются навязанными и нереальными: „Мы готовы показать на общественных слушаниях и киевлянам, и депутатам городского совета, и городскому председателю и руководству КГГА, где именно они могли сэкономить и не повышать именно таким образом, в такие разы, в такую кратность тарифы”.

А.КУЧЕРЕНКО считает нелогичным, когда в структуре себестоимости квартплаты 8% занимают ремонтные работы, а 35% и 12% - уборка территорий и лестниц подъезда соответственно.

Именно поэтому, по словам министра по вопросам ЖКХ, правительство примет соответствующее решение, которое обяжет власть на местах при расчете тарифов по каждому отдельному дому проводить общественные слушания, на которых проинформировать людей о ценообразовании и качестве конкретных услуг. „И люди пусть принимают решение – нужна им такая услуга по такой цене или не нужна”, - отметил министр.

Валютный рынок. Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись котировками 7,9550/8,0450 грн., к 12:00 сузился спрэд 7,9700/7,9950 грн. К закрытию ценовые уровни установились на значениях 7,97/8,01 грн.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 16:15 Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,70/7,79 грн.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2180/0,2230 грн., к 12:00 цены понизились до 0,2170/0,2205 грн. К закрытию торгов цены поднялись до 0,22/0,23 грн. В России курс доллар-рубль повысился и составил 36,2500 (+0,0126) рублей.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,2977/1,2976 долл. США, к 16:15 упали до 1,2877/1,2878 долл. США. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,3080/10,4550 грн., к 12:00 цены составили 10,3155/10,3780 грн. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH ушли вниз - 10,2490/10,3305 грн.

НБУ на 5 февраля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 770.0000 (на 4 февраля – 770.0000)

100 EUR – 986.9860 (на 4 февраля – 989.3730)

10 RUR – 2.1381 (на 4 февраля – 2.1313)

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