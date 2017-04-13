Нацбанк прогнозирует $1 миллиард инвестиций в этом году

Национальный банк прогнозирует приток прямых иностранных инвестиций в экономику Украины в 2017 году на уровне 1 млрд долл., или на таком же уровне, как в 2016 году.

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Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб.

«Что касается прямых иностранных инвестиций, наш прогноз на этот год по притоку инвестиций такой же, как и в прошлом году, то есть 1 миллиард долларов»,- сказал Сологуб.

По его словам, по итогам первых двух месяцев года предпосылок увеличивать этот прогноз пока нет, но в следующем году ожидается ускорение притока инвестиций при ускорении структурных реформ и старте приватизации.

«Даже 2,2 миллиарда долларов, которые мы ожидаем в следующем году, не являются такой большой суммой – это меньше 2% ВВП, в то время как страны нашего региона в период активного роста привлекали 6-8% ВВП в год», - добавил Сологуб.

По оценкам НБУ, значительных поступлений инвестиций из России, которая по итогам прошлого года стала крупнейшим инвестором Украины в связи с проведением докапитализации дочерних банков, не ожидается, поскольку эти банки уже докапитализированы и намерены покинуть рынок.

Как сообщал УНИАН, Государственная служба статистики Украины обнародовала данные, согласно которым иностранные инвесторы вложили в экономику Украины в 2016 году 4,4 млрд долл. США прямых инвестиций, что на 17,1% больше показателя за 2015 год на уровне 3,764 млрд долл.

По оценкам НБУ, приток иностранных инвестиций в экономику Украины в 2016 году составил 3,4 млрд долл., в том числе «живыми» деньгами поступили средства на сумму 1,1 млрд долл., в то время как львиная доля притока инвестиций представляет собой конвертацию банками своих кредитов перед материнскими структурами в капитал.