Гривня укрепилась на межбанке до 26,86 за доллар

В четверг, 13 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,83/26,86 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,4827/28,5145 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4694/0,4704 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,8642 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 464 сделки на сумму 257,46 млн долл.

Как сообщал УНИАН, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 26,84/26,87 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,5631/28,5950 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4694/0,4704 грн/рубль.