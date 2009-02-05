Падение экономики России в январе было самым сильным

Сокращение объема экономики России в январе 2009 года было самым значительным с февраля 1999 года, в первом квартале и по итогам года ВВП также снизится, свидетельствует ВВП-индикатор банка VTB Capital, сообщает РИА Новости..

ВВП-индикатор выводится по результатам индекса менеджеров по снабжению (ИМС) на основе исследований деловой конъюнктуры в промышленности и секторе услуг России. Индикатор общего объема производства получают путем совокупного взвешивания показателей объемов производства, приведенных в этих исследованиях.

"Последний российский ВВП-индикатор VTB Capital указал на резкое сокращение экономики частного сектора в первом месяце 2009 года. Индикатор, который в предыдущем месяце впервые за почти десять лет опустился ниже нуля, в январе упал до минус 4,0%, что является его самым низким показателем с февраля 1999 года", - говорится в обзоре банка.

Индикатор снизился на целых 11,4% с тех пор, как в июне прошлого года он достиг 7,4%. В целом по 2008 году он показал рост в 5,5%.

"Данные за первый месяц 2009 года свидетельствуют о снижении в годовом исчислении официального российского ВВП в первом квартале. Это будет означать первое снижение экономики в годовом исчислении, начиная с первого квартала 1999 года", - прогнозирует VTB Capital.

По четвертому кварталу 2008 года индикатор показал рост всего в 2,0%, что является самым низким показателем за любой квартал с первого квартала 1999 года.

Индекс общей деловой активности продолжал оставаться близким к рекордно низкому декабрьскому уровню в 32,0 баллов, составив в январе 32,1 балла. "В этом нашли свое отражение несколько более низкие темпы снижения объемов промышленного производства по сравнению с предыдущим месяцем и более быстрое снижение деловой активности в секторе услуг", - считают в банке.

"Судя по рекордным темпам замедления деловой активности в сфере услуг, экономический кризис, похоже, начинает сказываться уже не только на производственной сфере, но и на потреблении. Впрочем, промышленное производство также продолжает сокращаться беспрецедентными темпами, поэтому говорить о стабилизации пока рано", - считает экономист VTB Capital Александра Евтифьева, слова которой приводятся в отчете.

По ее словам, темпы роста ВВП в этом году, скорее всего, будут отрицательными, причем максимальное падение произойдет в первом квартале.

Она отмечает, что в промышленности происходит снижение рентабельности, поскольку производители вынуждены снижать цены на свою продукцию, в то время как их затраты из-за ослабления рубля растут. В секторе услуг цены, наоборот, повышаются. "Правда, учитывая снижение спроса, такая ситуация, скорее всего, продлится недолго", - заключила Евтифьева