Комиссар ЕС надеется, что Украина воспользуется возможностями

Комиссар ЕС по вопросам внешних отношений и Европейской политики соседства Бенита ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР надеется, что Украина воспользуется возможностями программы “Восточное партнерство”.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом она заявила вчера накануне встречи Тройки ЕС-Украина на уровне министров иностранных дел, которая состоится 5 февраля в Праге.

“Я надеюсь предоставить нашим украинским партнерам больше информации об инициативе “Восточное партнерство”, которая позволит дальше углубить наши двусторонние отношения и усилить обмен между странами по широкому кругу вопросов”, - заявила еврокомиссар.

По ее словам, в ходе заседания стороны планируют обсудить вопрос глобального экономического кризиса, последний газовый спор между Украиной и Россией, а также прогресс в переговорах о новом соглашении об ассоциации между Украиной и ЕС.

“Украине нужно углубить усилия в политических и экономических реформах – слишком много времени было потеряно из-за внутренних проблем”, - сказала Б.ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР.

Она также добавила, что донорская конференция о модернизации украинской газотранспортной системы, проведение которой готовят Украина и ЕС на 23 марта, является доказательством выполнения Евросоюзом своих обязательств предоставлять помощь Украине, чтобы она стала надежным транзитером энергоресурсов.