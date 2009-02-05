Инфляция в Японии в январе 2009 г прекратилась и страна вошла в состояние дефляции, что может привести к замкнутому кругу падения производства, сокращению доходов и, соответственно, потребительских расходов. С таким мрачным прогнозом выступил сегодня член совета директоров центрального Японского банка Ацуси Мидзуно на встрече с бизнесменами в префектуре Гифу.

По его мнению, передает Прайм-ТАСС, индекс потребительских цен в стране в январе-марте может выйти на отрицательную динамику. "Не исключено, что мы уже вошли в спираль спада в производстве, доходах и расходах", - заявил банкир. Он полагает, что это может нанести еще более болезненный удар по экономике Японии, чем ожидалось ранее.

Статистические данные по январю еще не опубликованы, однако в декабре индекс потребительских цен в стране поднялся всего на 0,2 проц. Нарастание дефляции А.Мидзуно связал в первую очередь с падением спроса на товары на зарубежном и внутреннем рынках на фоне нынешнего кризиса. Скачок в курсе иены по отношению к американскому доллару и евро также подстегивает этот процесс, считает банкир.