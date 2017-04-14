Нацбанк укрепил гривню к доллару, но опустил к евро

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 14 апреля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2686.4209 (13 апреля – 2687.5671)

100 EUR – 2855.6654 (13 апреля – 2850.1649)

10 RUR – 4.7462 (13 апреля – 4.7353)

Как сообщал УНИАН, в четверг, 13 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,83/26,86 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,4827/28,5145 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4694/0,4704 грн/рубль.