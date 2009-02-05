Евро к доллару в мире торгуется вблизи двухмесячных минимумов

Курс единой европейской валюты в четверг 5 февраля снизился и находится вблизи двухмесячных минимумов. Инвесторы весьма обеспокоены перспективами экономики Восточной Европы, сообщает k2kapital..

На этом фоне евро сильно теряет по отношению к американскому доллару – если вчера вечером на торгах в Нью-Йорке за евро предлагали 1,2849 долл., то сегодня эта цифра уже немного иная - 1,2846 долл. По мнению аналитиков, сокращение экономики в восточной части региона усугубит рецессию в блоке из 16 стран. Поводом для подобных ожиданий стали новости о России, рейтинг которой урезало международное рейтинговое агентства Fitch, и из Чехии, где, по прогнозам, будут представлены данные о самом масштабном за последние 4 года торговом дефиците. Кроме того, еще один негативный импульс придало решение казахского центробанка девальвировать свою валюту на 18%.

Евро в то же время немного растет по отношению к японской иене – с 114,90 иены за евро до 114,95 иены за евро. Однако пока оснований для серьезного роста нет – как ожидается, Европейский Центральный Банк может просигнализировать о том, что в этом году может предпринять дальнейшее снижение ключевой ставки. Подобные прогнозы совсем не добавляют евро привлекательности. Тем не менее, как предполагается, по итогам сегодняшнего заседания ставка останется неизменной, на уровне 2%. Пока же за евро предлагают 114,95 иены, а не 114. Доллар к иене тоже растет – с 89,43 иены/$ до 89,47 иены/$.