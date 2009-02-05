Европе грозит перетекание финкризиса в энергетический

Старение европейского парка электростанций, вызванное недостатком инвестиций, а также растущая топливная потребность Европы, приведут к резкому увеличению цен на электроэнергию, считают эксперты компании A.T. Kearney, сообщает Немецкая волна.

Сокращение инвестиций в традиционную и альтернативную энергетику, обусловленное кризисом, приведет к старению европейского парка электростанций и резкому удорожанию электроэнергии, говорится в исследовании консалтинговой компании A.T. Kearney. "После выхода мировой экономики из рецессии цены на свет в Европе вырастут более чем на 50 процентов", - прогнозируют эксперты.

Европейские электростанции сильно устарели и в ближайшие годы потребуют значительных инвестиций. По данным аналитиков A.T. Kearney, для обновления электростанций, в том числе и газовых, требуются ежегодные вложения в размере не менее 30-35 миллиардов евро, в то время как в 2009 и следующем году компании намерены инвестировать на 10 миллиардов меньше.

Опасность, по словам эксперта A.T. Kearney Флориана Хаслауэра (Florian Haslauer), заключается в том, что в конечном итоге в работе останутся лишь старые малоэффективные электростанции с высоким затратным потенциалом. "В условиях повышения спроса на электроэнергию в период экономического подъема это приведет к резкому скачку цен", - поясняет он.

Существенное снижение инвестиций, по мнению экспертов, грозит и альтернативной отрасли энергетики. Причина - рост капитальных затрат на обеспечение деятельности предприятий, работающих в сфере возобновляемых источников энергии, что делает инвестиции в эту отрасль малопривлекательными. Так, с начала кризиса производство энергии с помощью ветра подорожало на 10,7 процента, с помощью воды - на 20 процентов.

Если так будет продолжаться и далее, то планы Европейского Союза по увеличению доли возобновляемых источников энергии к 2020 году до 20 процентов станут невыполнимыми, заключают эксперты.

Стоит отметить, что исследование под названием "От финансового кризиса к энергетическому?", подготовленное ведущими консультантами A.T. Kearney, предназначалось для внутреннего пользования. Аналитики работали не по заказу политических лобби или отдельных предприятий энергетической отрасли.