Гройсман: когда у нас будет развитая экономика, сможем увеличить оборонный бюджет вдвое

Украина сможет увеличить оборонный бюджет вдвое с нынешних 130 млрд грн при условии развития отечественной экономики.

Читайте такжеГройсман – министрам: украинцы в 2017 году должны ощутить экономический рост

Об этом в ходе часа вопросов правительству в Верховной Раде сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

«Я хочу подчеркнуть, мы имеем 130 млрд грн бюджета украинского войска, нашей безопасности и обороны, но я считаю, что самыми лучшими и яркими аплодисментами будет увеличение вдвое оборонного бюджета нашей страны. А это можно будет сделать, когда у нас будет развитая экономика», - сказал Гройсман.

«Экономика не терпит популизма, и мы должны его искоренить из этого зала», - добавил премьер.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины в ночь на 21 декабря приняла в целом подготовленный правительством проект государственного бюджета на 2017 год с дефицитом 3% и заложенным ростом экономики также в 3%.

Доходы госбюджета установлены в сумме 721,4 млрд грн, расходы - в сумме 790,4млрд грн. Предельный уровень дефицита — 77,5 млрд грн.

На финансирование сферы обороны и безопасности в 2016 году было выделено более 113 млрд грн. В 2017 году финансирование оборонного сектора было увеличено до 129 млрд грн.