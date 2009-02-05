Рубль немного укрепился

Курс рубля к бивалютной корзине остался стабильным на открытии в четверг по сравнению с уровнем закрытия в среду - 40,935 рубля против 40,96 накануне, свидетельствуют данные ММВБ, сообщает РИА Новости..

Первая сделка по доллару с расчетами "завтра" на ММВБ закрылась на уровне 36,6 рубля, евро - 46,6 рубля. К 10.17 рубль остается стабильным к корзине - доллар торгуется на уровне 36,32, евро - 46,6251. Пара евро/доллар остается отметке 1,28 доллара за евро на Forex.

Эксперты отмечают, что для преодоления установленной ЦБ верхней границы коридора бивалютной корзины (41 рубль) необходимо аккумулирование игроками достаточного количества рублевых средств. И хотя ситуация с ликвидностью в последние дни заметно улучшилась, о чем свидетельствует существенное снижение ставок на рынке МБК, Центробанк продолжает сокращать лимиты рефинансирования, дестимулируя игру против рубля.

Так, в четверг ЦБ снизил на 25 миллиардов рублей (до 250 миллиардов рублей) максимальный объем предоставления средств на утреннем аукционе прямого РЕПО. Лимит беззалоговых аукционов на текущей был неделе сокращен в 5,5 раза по сравнению с предыдущей - до 50 миллиардов рублей.

В случае длительной стабилизации курса рубля вблизи офера ЦБ могут последовать значительные продажи валюты и умеренная коррекция, считают эксперты.

Глава ЦБ РФ Сергей Игнатьев заявил в прошлую пятницу, что у Банка России достаточно возможностей для поддержания стабильности рубля в рамках установленного коридора, добавив, что для этого будут применяться не только валютные интервенции, но и регулирование процентных ставок и объемов предоставления банкам ликвидности.

Банк России объявил о завершении с 23 января процесса плавной девальвации рубля и зафиксировал границы бивалютного коридора на уровнях 26 рублей - 41 рубль. Таким образом, рубль сохраняет минимальный потенциал ослабления к корзине.

С ноября, когда было принято решение о "плавном" ослаблении национальной валюты, рубль снизился к бивалютной корзине на 34,5% (с 30,40 рубля).