Инфляция в России в январе составила 2,4%

Инфляция в РФ в январе 2009 года составила 2,4%, сообщает РИА Новости данные Федеральной службы госстатистики РФ (Росстат).

В том числе стоимость продовольственных товаров повысилась на 1,4%, непродовольственных - на 0,7%, стоимость услуг возросла на 6,3%.

В декабре инфляция в РФ составляла 0,7%, в январе прошлого года - 2,3%.

По данным Росстата, в январе в 15 субъектах РФ (кроме автономных округов, входящих в состав края, области) прирост потребительских цен составил более 3%, в результате существенного удорожания услуг (в первую очередь жи-лищно-коммунальных). В Чукотском автономном округе и Магаданской области цены и тарифы выросли на 7,6% и 7,2% соответственно (при удорожании услуг на 24,4% и 13,1%).

В Москве потребительские цены за месяц выросли на 2,8%, в Санкт-Петербурге - на 3,2%.

Стоимость минимального набора продуктов питания в среднем по России в конце января составила 2159,4 рубля в расчете на месяц, сообщает Росстат. По сравнению с концом декабря 2008 года его стоимость выросла на 2%.

В Москве этот показатель составил в конце января составила 2400,1 рубля, за месяц стоимость минимального проднабора увеличилась на 2,6%. В Санкт-Петербурге рост составил 1% - до 2332,9 рубля.

Базовая инфляция в январе 2009 года составила 101,3% против 1,1% годом ранее.