Обама ограничил зарплату руководства компаний

Президент США Барак Обама в среду ограничил зарплату руководителей компаний, которые получают государственную помощь, сообщает Рейтер.

Теперь руководители банков и финансовых компаний, которые воспользовались поддержкой государства, не могут получать в год более 500.000 долларов.

Обама пообещал, что другие меры по реформированию финансового сектора будут объявлены на следующей неделе.

"Это Америка, здесь не осуждают богатство. Но людей справедливо расстраивает то, что руководители получили вознаграждение за плохую работу. Особенно если учесть, что их бонусы были оплачены налогоплательщиками", - сказал он.

Однако у этой инициативы есть противники. Некоторые эксперты с Уолл-стрит полагают, что это приведет к оттоку талантливых кадров из финансовых компаний.